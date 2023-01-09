Установили социальную справедливость. Рассказываем о новом налоге на квартиру

Кирилл Казаков, СТВ: Смотрите, мы тут про ИП и про ИП. А вот вопрос. «Здравствуйте, кто и сколько будет платить за квартиру? Я оформила на себя летом 2022-го года, что буду платить? Квартира приватизирована, как это будет рассчитываться при оплате?» И самое главное – вопрос о том, что у нас вдруг резко возник этот квартирный налог. Когда его платить? Сайты пишут: не бойтесь, не в 2023-м, но в 2024-м.

Новости Беларуси. Гайд по налоговым нововведениям! Зачем нужны цифровые маневры? Какие налоги повысят? Чего ожидать частному бизнесу? На площадке ток-шоу « По существу » соберутся эксперты из разных отраслей экономики, чтобы обсудить реформы.

Игорь Скринников, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси:

Ничего у нас с квартирами, все хорошо. Все хорошо, все прекрасно. У нас, грубо говоря, долгие годы по первой квартире менялись налоговые льготы. Причем в отношении жилых домой такой налоговой преференции не было. И это решение принималось, я скажу, даже не в плане фискальных мер. В плане дополнительных доходных источников в бюджет. Эта мера принималась больше в части установления социальной справедливости.

Кирилл Казаков:

Если я живу, условно говоря, в частном секторе, я всегда платил. А если я в соседнем доме живу на втором или третьем этаже, никогда не платил.

Игорь Скринников:

Совершенно верно.

Кирилл Казаков:

Но таких же больше.

Игорь Скринников:

Абсолютно верно. Но опять же расчетная стоимость одного квадратного метра устанавливается новым приложением к Налоговому кодексу. Я скажу откровенно: каждый может открыть и спокойно посмотреть. То, что были спекуляции, что с 1 января на 11 % вырастет налог на недвижимость, но это неправда. Мы прокомментировали буквально на следующий день, сразу же эти спекуляции. В этой части расчетная стоимость проиндексирована, и налог мы будем считать за 2023 год в 2024 году.

Кирилл Казаков:

Вот смотрите, самый простой вопрос: двухкомнатная квартира 60 квадратных метров. Сколько мне придется заплатить?

«Эта тема не упала вчера». Изменения в Налоговом кодексе – рядовое событие?

Игорь Скринников:

Все предельно просто: открываем приложение, смотрим величину по городу Минску, площадь на расчетную величину – на 0,1% – и вы определяете свой налог.