Установили социальную справедливость. Рассказываем о новом налоге на квартиру

Новости Беларуси. Гайд по налоговым нововведениям! Зачем нужны цифровые маневры? Какие налоги повысят? Чего ожидать частному бизнесу? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных отраслей экономики, чтобы обсудить реформы.
Изменили налоговое законодательство. Станет ли больше «уклонистов» от выплат в бюджет?
Кирилл Казаков, СТВ:
Смотрите, мы тут про ИП и про ИП. А вот вопрос. «Здравствуйте, кто и сколько будет платить за квартиру? Я оформила на себя летом 2022-го года, что буду платить? Квартира приватизирована, как это будет рассчитываться при оплате?» И самое главное – вопрос о том, что у нас вдруг резко возник этот квартирный налог. Когда его платить? Сайты пишут: не бойтесь, не в 2023-м, но в 2024-м.
Алена Сырова, СТВ:
И суммы какие-то пишут…
Кирилл Казаков:
И суммы какие-то бешеные.
Алена Сырова:
Не бешеные, наоборот.
Игорь Скринников, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси:
Ничего у нас с квартирами, все хорошо. Все хорошо, все прекрасно. У нас, грубо говоря, долгие годы по первой квартире менялись налоговые льготы. Причем в отношении жилых домой такой налоговой преференции не было. И это решение принималось, я скажу, даже не в плане фискальных мер. В плане дополнительных доходных источников в бюджет. Эта мера принималась больше в части установления социальной справедливости.
Кирилл Казаков:
Если я живу, условно говоря, в частном секторе, я всегда платил. А если я в соседнем доме живу на втором или третьем этаже, никогда не платил.
Игорь Скринников:
Совершенно верно.
Кирилл Казаков:
Но таких же больше.
Игорь Скринников:
Абсолютно верно. Но опять же расчетная стоимость одного квадратного метра устанавливается новым приложением к Налоговому кодексу. Я скажу откровенно: каждый может открыть и спокойно посмотреть. То, что были спекуляции, что с 1 января на 11 % вырастет налог на недвижимость, но это неправда. Мы прокомментировали буквально на следующий день, сразу же эти спекуляции. В этой части расчетная стоимость проиндексирована, и налог мы будем считать за 2023 год в 2024 году.
Кирилл Казаков:
Вот смотрите, самый простой вопрос: двухкомнатная квартира 60 квадратных метров. Сколько мне придется заплатить?
«Эта тема не упала вчера». Изменения в Налоговом кодексе – рядовое событие?
Игорь Скринников:
Все предельно просто: открываем приложение, смотрим величину по городу Минску, площадь на расчетную величину – на 0,1% – и вы определяете свой налог.
Петр Вабищевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Расчетную стоимость умножаем на количество квадратных метров и на 0,1 – и мы получим сумму.
Игорь Скринников:
Опять же обращу внимание, что расчетная стоимость одного квадратного метра значительно ниже рыночной стоимости.
Кирилл Казаков:
Сейчас рыночная стоимость где-то 1 800 рублей.
Игорь Скринников:
Будем откровенны, она больше. Но никак не 810 рублей, которая есть в городе Минске, согласитесь.
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