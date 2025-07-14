Лукашенко – Беглову: всегда вас поддерживал и буду поддерживать, вы для нас настоящий белорус!

Союзное строительство. А здесь у нас очевидные успехи на огромном пространстве – от Калининграда до Владивостока. Но более чем 5-миллионный Санкт-Петербург – северная российская столица – для Минска регион флагманский. И это взаимно. Подтверждение тому – товарооборот в почти 2,5 миллиарда долларов по итогам 2024 года. Как эту и без того немалую цифру увеличить, 14 июля говорили на встрече Александра Лукашенко с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я это чувствую, что вы от души это делаете, как человек. Всегда вас поддерживал и поддерживать буду на любом уровне. Вы для нас настоящий белорус, если можно так сказать. Хотя я не делю ленинградцев, не делю на белорусов. Это наши люди, абсолютно похожие. И, честно говоря, ленинградцы еще сохранили то доброе, традиционное, что было характерно для советских людей. Почему-то я часто говорю: Владимир Владимирович, что-то не очень у нас получается с Москвой. С Питером у нас все нормально, с его родиной. Он говорит: я рад, буду помогать. Он с Собяниным, правда, после этого разговаривал, приезжал к нам. Ну вот как-то не получается с Москвой, и все. Может, потому что туда все стремятся попасть, так и в Питер все хотят попасть, потому что продвинутый город во всех отношениях. Но, слава богу, у нас получается с питерцами. Мы этому очень рады, я всячески буду этому способствовать.