Муковозчик: советская власть сделала невозможное – вытащила латышей из родоплеменной формации в социализм

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Латыши возмущались, почему во время тестирования системы оповещения через мобильные телефоны им приходили сообщения не на латышском. Андрей Николаевич, может, стоит им объяснить, что на айфонах просто не существует латышского интерфейса?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Ну, давайте попробуем, коли вы думаете, что поможет. Понимаете, латыши, когда бог делал компьютеры, Билл Гейтс – клавиатуры, а Стив Джобс – айфоны, ни один из них понятия не имел, что когда-нибудь эти довольно сложные приборы попадут вам в руки. Ни один.

Ваша судьба была сидеть на берегу Юрмалы и делать шпроты. По приказу гавкать на Беларусь и на Россию. И предоставлять свою территорию для чужих свалок, складов и воинских формирований. Вам, латыши, чтобы вы лишнего не размножались, даже президента-содомита в Америке выкормили. Первого и единственного такого в Европе. Бессовестного.

Советская власть однажды сделала невозможное. Мощным рывком перетащила вас, латыши, из родоплеменной формации прямо в социализм. Из алкоголика сделала композитора, а из варьетешной девицы с пониженной социальной ответственностью – певичку. Но вы, латыши, засунули все эти достижения президенту-содомиту. И теперь возмущаетесь, что телефон не хочет говорить с вами на латышском.

А обижаться не на что. Повторю еще раз. Латвийский язык, как и латвийская нация, были уважаемы в союзе Советских Социалистических Республик. В англосаксонском же мире про них и про вас никто знать не хочет и не будет. Таковы правила. Их правила. И ваш выбор. Неправильный выбор.