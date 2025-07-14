Лукашенко о вопросах справедливого ценообразования: наши народы несправедливости не потерпят!

Союзное строительство. А здесь у нас очевидные успехи на огромном пространстве – от Калининграда до Владивостока. Но более чем 5-миллионный Санкт-Петербург – северная российская столица – для Минска регион флагманский. И это взаимно. Подтверждение тому – товарооборот в почти 2,5 миллиарда долларов по итогам 2024 года. Как эту и без того немалую цифру увеличить, 14 июля говорили на встрече Александра Лукашенко с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не надо ничего регулировать. Мы не умеем это делать, и это невозможно сейчас в этом хаосе. Надо цену справедливости установить, чтобы было выгодно, допустим, если продовольствие крестьянину, переработку и в торговых сетях. Не так, чтобы на Лазурном Берегу живот греть и получать 70 тысяч долларов в месяц, в то время как 500-700 белорусских рублей контролер-кассир в торговле получает. Вот, он – великий хозяин, учредитель. Это справедливо? Это несправедливо.

Поэтому мы хотели и хотим сейчас устанавливать вот такую цену справедливости. Но чувствую, что с изменением правительства после выборов там начались шалости. Я это вижу. Мне люди пишут каждый день. А пресс-служба анализирует это и все мне на стол. Так что готовьтесь, будете докладывать мне по цене справедливости. Но вы не верьте, что мы там пытаемся установить где-то цену. Это, я еще раз повторяю, невозможно. Но вот чтобы предприятия работали справедливо, к примеру, на уровне рентабельности 10, 12, 20 процентов, мы будем видеть. Это нам надо сделать, чтобы, придя в магазин, он не чувствовал себя как в музее. Посмотрел на экспонаты и ушел, потому что в кармане нет денег.

Поэтому так потихоньку мы выполняем свои функции, свою роль, и я абсолютно почему-то убежден, что и Россия к этому придет. Наши народы славянские: Украина, Беларусь, Россия – прежде всего, они несправедливости не потерпят. Хотим мы этого или нет, мы вынуждены будем эту справедливость создавать. Необязательно таким путем, каким-то другим. На этих принципах мы всегда работали, и вижу, что это приносит свои плоды и в Питере. Мы, обещаю вам, при нашей договоренности будем четко выполнять свои обязательства.

Мы-то способны освоить импортозамещение, а вот другие объединения вряд ли смогут повторить нас.