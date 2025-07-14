Лукашенко: Беларусь в 2025-м планирует перевезти через порт Бронка около 7 млн тонн грузов

Александр Лукашенко провел сегодня, 14 июля, встречу с губернатором российский северной столицы Александром Бегловым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь и Санкт-Петербург на протяжении многих лет сохраняют тесные связи, в основе которых еще и историческое прошлое. После Великой Отечественной ленинградцы оказали значительную помощь белорусскому народу, и сегодня эта трагическая, но объединяющая память остается частью общего наследия. Именно на этом факте в первую очередь акцентировал внимание Александр Лукашенко во время разговора во Дворце Независимости.

Сегодня ключевое место в сотрудничестве занимает экономика. За 2024 год товарооборот между Беларусью и Санкт-Петербургом достиг почти 2,5 миллиарда долларов. Наша страна активно поставляет продукцию машиностроения и аграрного сектора, импортируем технику, бумажные изделия, продукты питания. Глава государства назвал приоритетные направления дальнейшего взаимодействия, подтвердив стремление к укреплению деловых связей. Лукашенко назвал приоритетные направления дальнейшего сотрудничества с Санкт-Петербургом. Одной из тем разговора стала реализация крупного инфраструктурного проекта – строительство белорусского порта в Бронке. Для нашей страны этот терминал – стратегическая площадка, обеспечивающая стабильную перевалку грузов на международные направления.