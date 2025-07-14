Лукашенко: Беларусь в 2025-м планирует перевезти через порт Бронка около 7 млн тонн грузов
Александр Лукашенко провел сегодня, 14 июля, встречу с губернатором российский северной столицы Александром Бегловым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Санкт-Петербург на протяжении многих лет сохраняют тесные связи, в основе которых еще и историческое прошлое. После Великой Отечественной ленинградцы оказали значительную помощь белорусскому народу, и сегодня эта трагическая, но объединяющая память остается частью общего наследия. Именно на этом факте в первую очередь акцентировал внимание Александр Лукашенко во время разговора во Дворце Независимости.
Сегодня ключевое место в сотрудничестве занимает экономика. За 2024 год товарооборот между Беларусью и Санкт-Петербургом достиг почти 2,5 миллиарда долларов. Наша страна активно поставляет продукцию машиностроения и аграрного сектора, импортируем технику, бумажные изделия, продукты питания. Глава государства назвал приоритетные направления дальнейшего взаимодействия, подтвердив стремление к укреплению деловых связей.
Лукашенко назвал приоритетные направления дальнейшего сотрудничества с Санкт-Петербургом.
Одной из тем разговора стала реализация крупного инфраструктурного проекта – строительство белорусского порта в Бронке. Для нашей страны этот терминал – стратегическая площадка, обеспечивающая стабильную перевалку грузов на международные направления.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу вас поблагодарить за ту поддержку, которую вы оказывали и мне, и Беларуси, и нашей компании, которая занимается строительством порта в Бронке. Немало сделано, очень даже. Мы перевезем в этом году через этот порт около 7 миллионов тонн грузов. Разных и сыпучих грузов, и нефтепродуктов, будем грузить все. Будем развивать этот порт. 7 миллионов – это совсем немного для нас. Планируем еще и в Мурманск выйти. Ну, если вдруг это резервное такое место, но там надо строить этот порт, и на это уйдет немало лет.
Губернатор Санкт-Петербурга поблагодарил главу государства за возможность лично встретиться и предметно обсудить вопросы сотрудничества. Александр Беглов отметил, что отношения между Беларусью и Санкт-Петербургом носят братский характер, и это стало возможным во многом благодаря активному участию глав государств.