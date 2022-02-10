Кочанова: когда обращаются люди, надо работать по горячим следам

Новости Беларуси. Более 130 тысяч попыток дозвонов, десятки обращений и решенные вопросы. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела прямую телефонную линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на то, что старт приема был заявлен на 10:00, спикер парламента начала принимать звонки раньше.
Почти 3,5 часа без перерыва Наталья Ивановна помогала разобраться в проблемах позвонивших. Спектр тем обширный: выплата пенсий, вопросы землеустройства, ЖКХ. Многие обращались за разъяснениями изменений в Основной закон и высказывали намерение принять участие в референдуме. Большинство дозвонившихся просили более подробно разъяснить ответы, полученные ими ранее на обращения в другие инстанции. Многие вопросы были решены уже сегодня.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Когда обращаются люди, конечно, надо работать по горячим следам. Мы понимаем, что у нас для рассмотрения обращений есть месяц, но надо разбираться тогда, когда действительно надо выехать на место, посмотреть. Но есть вопросы, которые можно решить очень быстро. Такие, которые касаются, например, жилищно-коммунального хозяйства, когда надо очистить, осушить подвал. Или вопрос, который касается, например, начисления пенсии. Это можно решить очень быстро, потому что все равно, в любом случае будут заниматься те органы и структуры, которые компетентны в решении этих вопросов. Но им надо просто быстро про это сказать – посмотрите еще раз, пересмотрите, разберитесь. Если есть вопрос, человеку надо помочь.
«Большое спасибо Наталье Ивановне». Как Кочанова помогла семье, у которой сгорел дом, читайте здесь.
Работа с обращениями граждан – одно из главных направлений деятельности сенаторов. В 2021 году Совет Республики рассмотрел порядка 7 000 обращений. Формы диалога постоянно совершенствуют. Успешно зарекомендовали себя единые дни приема граждан в регионах. Сначала парламентарии проводят встречи с жителями области, а затем с активом исполкомов, чтобы помочь местной вертикали в будущем исключить пробелы в работе с обращениями.
Читайте также:
«Болеют за общество, за страну». С какими вопросами обратились белорусы к Юрию Караеву?
Рачков о приёме граждан: для нас в Совете Республики важно найти вариант решения проблемы
«Люди увлечены работой». Замглавы Администрации Президента посетила одно из швейных производств Солигорска