Кочанова: когда обращаются люди, надо работать по горячим следам

Новости Беларуси. Более 130 тысяч попыток дозвонов, десятки обращений и решенные вопросы. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела прямую телефонную линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на то, что старт приема был заявлен на 10:00, спикер парламента начала принимать звонки раньше.

Почти 3,5 часа без перерыва Наталья Ивановна помогала разобраться в проблемах позвонивших. Спектр тем обширный: выплата пенсий, вопросы землеустройства, ЖКХ. Многие обращались за разъяснениями изменений в Основной закон и высказывали намерение принять участие в референдуме. Большинство дозвонившихся просили более подробно разъяснить ответы, полученные ими ранее на обращения в другие инстанции. Многие вопросы были решены уже сегодня.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Когда обращаются люди, конечно, надо работать по горячим следам. Мы понимаем, что у нас для рассмотрения обращений есть месяц, но надо разбираться тогда, когда действительно надо выехать на место, посмотреть. Но есть вопросы, которые можно решить очень быстро. Такие, которые касаются, например, жилищно-коммунального хозяйства, когда надо очистить, осушить подвал. Или вопрос, который касается, например, начисления пенсии. Это можно решить очень быстро, потому что все равно, в любом случае будут заниматься те органы и структуры, которые компетентны в решении этих вопросов. Но им надо просто быстро про это сказать – посмотрите еще раз, пересмотрите, разберитесь. Если есть вопрос, человеку надо помочь.