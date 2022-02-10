«Инциденты в последнее время участились». ГПК прокомментировал нарушение госграницы Латвией

Новости Беларуси. Очередная воздушная провокация. 10 февраля со стороны Латвии около полудня снова зафиксирован факт нарушения госграницы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Очередная воздушная провокация. 10 февраля со стороны Латвии около полудня снова зафиксирован факт нарушения госграницы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Валентин Бусько, представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Сегодня днем в Браславском районе латвийский вертолет AgustaWestland залетел на белорусскую территорию на глубину до 400 метров и вернулся обратно в Латвию. Подобные инциденты в последнее время участились и могут расцениваться как провокационные действия сопредельных стран с целью создания напряженности на границе.
Это уже четвертый подобный случай за последние три месяца.
Напомним, 8 февраля самолет Ан-2 нарушил границу, залетев на 300 метров на белорусскую территорию (подробнее здесь). Три недели назад зафиксирован факт нарушения границы украинским беспилотником, а в декабре украинский вертолет залетел на территорию Беларуси в районе пункта пропуска «Новая Рудня» (здесь подробнее).