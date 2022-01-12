«Болеют за общество, за страну». С какими вопросами обратились белорусы к Юрию Караеву?

Новости Беларуси. Белорусы продолжают обсуждать проект по внесению изменений и дополнений в Конституцию. У каждого из нас есть возможность высказать мнение, предложить свою точку зрения по тем или иным моментам в общественных приемных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Гродно помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев пообщался с гражданами. В общественную приемную на базе объединения «Белая Русь» пришли около двух десятков человек. Некоторые воспользовались случаем решить и свои личные проблемы, другие неравнодушны к происходящим политическим процессам в государстве.

Звучали мнения об укреплении патриотического воспитания, поддержке общественных организаций, которые работают на благо страны. Высказывали свое мнение люди и о попытках обесценить подвиг народа в годы Великой Отечественной войны, которые сегодня предпринимают оппоненты власти. Такого допустить нельзя.

Юрий Караев, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гродненской области:

Энтузиасты, общественники, активисты болеют за общество, за страну. Вот, человек в возрасте, пожилой, много читает, имеет большой жизненный опыт. Пришел подсказать, как, по его мнению, допустим, должно быть военно-патриотическое воспитание молодежи. Женщина, которая обратилась не совсем по вопросам конституционной реформы, но в целом болеет за положение дел в республике, начала с того, что у нее четверо детей и ей хотелось бы, чтобы военно-патриотическое воспитание было на более высоком уровне, более плотным, более интересным. И вот письменно это изложила – неравнодушный человек.