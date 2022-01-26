«Люди увлечены работой». Замглавы Администрации Президента посетила одно из швейных производств Солигорска
Новости Беларуси. Изменения и дополнения в Конституцию, социально-экономическое развитие страны, улучшение транспортного сообщения между Беларусью и Россией для увеличения количества покупателей продукции – это далеко не все вопросы, которые сегодня, 26 января, адресовали замглаве Администрации Президента Ольге Чуприс, которая посетила одно из швейных производств Солигорска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такие визиты позволяют управленцам понять, чем живет коллектив, как развивается в целом предприятие и что нужно для дальнейшего развития.
Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Чувствуешь обстановку, ты видишь, что люди увлечены работой, что они заинтересованы в том, чтобы создавать что-то для народа, чтобы заработать самим деньги. Они готовы вкладываться своим трудом, готовы развиваться, что интересно. Я же задавала вопросы женщинам. Даже пенсионерки-женщины готовы работать и готовы учить дальше учеников, понимая, что производство должно жить и развиваться.
Также замглавы Администрации Президента проводила личный прием граждан. Солигорский район – один из самых сложных в Минской области, это очевидно и по темам, которые волнуют людей. Многие приходили на встречу не с одним вопросом. Житель Минского района обратился с предложениями по функционированию агроусадеб в разрезе указа «О развитии агроэкотуризма» и поделился мнением, в каком направлении можно совершенствовать эту сферу.