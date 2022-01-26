«Люди увлечены работой». Замглавы Администрации Президента посетила одно из швейных производств Солигорска

Новости Беларуси. Изменения и дополнения в Конституцию, социально-экономическое развитие страны, улучшение транспортного сообщения между Беларусью и Россией для увеличения количества покупателей продукции – это далеко не все вопросы, которые сегодня, 26 января, адресовали замглаве Администрации Президента Ольге Чуприс, которая посетила одно из швейных производств Солигорска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие визиты позволяют управленцам понять, чем живет коллектив, как развивается в целом предприятие и что нужно для дальнейшего развития.