КНР поможет в строительстве крупнейшего сельхозкомплекса в Беларуси. Игорь Брыло о деталях сделки

Главные политические новости сегодня, 1 марта, приходят из Пекина. Продолжается государственный визит Александра Лукашенко в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его эксперты уже назвали историческим.

Беларусь это тоже мировая держава. В молочном клубе точно. Наши аграрные технологии интересуют огромный рынок Китая. Только за счет экспорта белорусского продовольствия можно заработать более 2 миллиардов долларов. Это перспективы. Мы почти в два раза готовы нарастить объемы поставок продовольствия в Поднебесную.