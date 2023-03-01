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КНР поможет в строительстве крупнейшего сельхозкомплекса в Беларуси. Игорь Брыло о деталях сделки

01 марта 2023 17:24
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Главные политические новости сегодня, 1 марта, приходят из Пекина. Продолжается государственный визит Александра Лукашенко в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его эксперты уже назвали историческим.

Беларусь это тоже мировая держава. В молочном клубе точно. Наши аграрные технологии интересуют огромный рынок Китая. Только за счет экспорта белорусского продовольствия можно заработать более 2 миллиардов долларов. Это перспективы. Мы почти в два раза готовы нарастить объемы поставок продовольствия в Поднебесную.

КНР поможет в строительстве крупнейшего сельхозкомплекса в Беларуси. Игорь Брыло о деталях сделки-1

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Мы встречались с руководством компании CITIC, которую вы знаете по Республике Беларусь, которая участвовала во многих стройках, связанных с Китайской Народной Республикой. Был проявлен колоссальный, огромный интерес, было подписано два документа, в частности для Минской области, для Могилевской области. Будет строиться крупнейший в Беларуси свиноводческий комплекс на 300 тысяч голов в Минской области. Это хороший, очень важный для нашей страны проект. И будем модифицировать наше мясное скотоводство на базе Могилевской области, прежде всего со строительством отдельного убойного цеха (специализированного) этого скота. Будет строиться порядка тысячи таких легковесных навесов для содержания быков, этих животных ангусской породы или лимузинской, какую выберем. Тем не менее пока приоритет китайцев стоит на абердин-ангуссов. Поэтому эти два проекта тоже будут жить в нашей стране.

КНР поможет в строительстве крупнейшего сельхозкомплекса в Беларуси. Игорь Брыло о деталях сделки-4

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# Беларусь-Китай # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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