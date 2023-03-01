«Мы нашего папу всегда ждём дома с хорошим настроением». Сложно ли быть женой милиционера?

4 марта в Беларуси отмечают День милиции, рассказали в программе «Центральный регион». Это праздник тех, кто стоит на страже порядка. Службу люди в погонах несут и днем, и ночью. К делу подходят ответственно, ведь от этого зависит наша с вами безопасность. Еще одна пара, которая также успешно совмещает работу с семейной жизнью, Анна и Михаил Чиркун. В браке супруги уже 12 лет. У них двое замечательных сыновей. Семья крепкая и дружная, где царит внимание и забота. Примечательно, что по образованию Анна и Михаил филологи. Однако судьба привела их в совсем другую профессию. В Борисовское РУВД они пришли разными дорогами, но в обоих случаях выбор был более чем осознанным.

Анна Чиркун, начальник отделения защиты государственных секретов и документационного обеспечения Борисовского РУВД:

Мы познакомились с мужем на пятом курсе университета, мы оба филологи по образованию, у него иностранные языки, у меня – белорусский язык и литература. Как-то так сложилось, что на пятом курсе он принял для себя решение, что он будет служить именно в МВД. На службе Михаил уже 13 лет, начинал с участкового инспектора. Теперь работает заместителем начальника городского отдела милиции. Своим главным призванием считает возможность помогать людям.

Михаил Чиркун, заместитель начальника городского отдела милиции Борисовского РУВД:

В 2010 году окончил Витебский государственный университет имени Машерова, филологический факультет, но все-таки на последнем курсе решил связать жизнь с органами внутренних дел. В октябре 2010 после окончания учебного центра МВД пришел на должность участкового инспектора милиции городского отдела милиции. Было желание связать свою жизнь с деятельностью работы с людьми. Хотелось помогать людям в разрешении их жизненных проблем. До этого был связан и знал не понаслышке, что такое милиция, что такое быть участковым инспектором милиции. Поэтому и решил кардинально поменять направление деятельности. Девушка в погонах. Поговорили с участковым инспектором о сложности работы в милиции – подробности здесь. Анна в профессии относительно недавно – более двух лет. Но уже на ответственной должности. Работает начальником отделения защиты государственных секретов и документационного обеспечения. Сфера области ответственная и очень интересная. Анна Чиркун:

Деятельность у нас разнообразная, многопрофильная, много направлений конкретно в нашем подразделении. Подразделение необычное, не простая канцелярия, как любой организации. У нас особенная организация, это отделение защиты государственных секретов и документационного обеспечения. То есть мы работаем не только с входящими и исходящими документами, но и с документами, которые имеют определенный гриф. Поэтому наша работа ответственная, очень важная, к ней нужно подходить кропотливо. В плане обычного документооборота это тоже нелегкий труд, потому что это определенные объемы, у нас в подразделении каждый человек занимается определенным направлением деятельности. У меня как руководителя больше работа с секретными документами, какие-то организационные, нормативно-правовые документы. Ознакомить людей нужно с ними, нужно довести до личного состава. И контроль над исполнительской дисциплиной и над правильностью оформления определенных документов. Часто бытует мнение, что работать супругам в одной сфере очень тяжело. Однако семья Чиркун это опровергает. Общее дело никак не мешает отношениям в семье.

Анна Чиркун:

Прежде чем пойти сюда работать, у меня была дилемма. Мы взвешивали за и против, стоит ли нам работать вместе, потому что не у всех это получается. Кто-то на работе проводит много времени рядом, поэтому устают друг от друга. У нас такого нет, мы сталкиваемся по служебной деятельности, вместе сотрудничаем по некоторым вопросам, но мы не проводим целые дни вместе. На нашей семейной жизни совместная работа не отражается, а наоборот – сближает. Появилось больше общих тем, интересов, мне это нравится. Немаловажным фактором является и сама атмосфера на работе. А здесь она по-семейному добрая, каждый готов прийти на помощь и подставить надежное плечо.

Анна Чиркун:

С первых дней, когда я пришла сюда работать, не говоря даже про наш узкий коллектив, мне здесь понравилось, душевно как-то, большая семья. У нас начальник управления позиционирует РУВД как одну большую семью. Это очень правильно, потому что основную часть времени мы проводим на работе. Поэтому какие-то совместные интересы, совместный отдых, в служебной деятельности это большой плюс. Такая служба, как здесь, понравится многим. Несмотря на большую занятость, в семье Чиркун тоже не забывают про совместный отдых. Каждую свободную минуту стараются проводить вместе.

Михаил Чиркун:

Выходные дни мы стараемся не сидеть на месте, планируем совместные поездки с семьей и детьми, выезжаем к родителям супруги, которые проживают в деревне Витебской области, помогаем по хозяйству. Выезжаем на совместные мероприятия. Зимой выезжали в Силичи на зимний спортивный праздник МВД, детям очень понравилось. Милицейские семьи действительно очень крепкие. Супруги прекрасно понимают поздние задержки на работе, командировки, неурочные дежурства, подъемы по тревоге и другие тяготы службы. И если в какой-то другой семье все это может стать причиной разлада, то здесь ровно наоборот – лишь еще больше укрепляет союз.