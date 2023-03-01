Лазуткин: «Интересно пообщаться, посмотреть специфику». О чём спрашивали студенты на «Зачётном разговоре» в Пинске?

Новости Беларуси. «Зачетный разговор» встречают теперь в регионах. Информационно-просветительский проект сегодня, 1 марта, в Пинске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К большому диалогу пригласили учащихся шести колледжей и студентов Полесского университета.

Закрытых тем для обсуждения нет – анатомия украинского конфликта и однозначная позиция мира Беларуси. Затронули и внутреннюю повестку страны: конституционная реформа, партийное строительство и второй шанс для тех, кто оступился. Разговор получился откровенным и без купюр – молодые люди услышали ответы даже на самые острые вопросы. «Хотим пообщаться откровенно». В Пинске прошел «Зачетный разговор» со студентами.

Будущие экономисты, финансисты, музыканты, медики, аграрии, воспитатели – аудитория «Зачетного разговора» в Пинске получилась максимально разноплановой. Каждый получил совет, как ориентироваться в огромном потоке информации, а общение подтвердило, что интерес к правде у молодежи растет.

Андрей Лазуткин, политолог:

Разные возраста, специальности. И у каждого молодого человека в голове есть свои убеждения, устремления, какие-то ценности, цели. Нам очень интересно с ними пообщаться и посмотреть специфику. 100 километров от нас – украинская граница. Темы все интересные, дети ждут каких-то оценок от нас, может быть, каких-то разъяснений.