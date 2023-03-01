Лазуткин: «Интересно пообщаться, посмотреть специфику». О чём спрашивали студенты на «Зачётном разговоре» в Пинске?
Новости Беларуси. «Зачетный разговор» встречают теперь в регионах. Информационно-просветительский проект сегодня, 1 марта, в Пинске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К большому диалогу пригласили учащихся шести колледжей и студентов Полесского университета.
Закрытых тем для обсуждения нет – анатомия украинского конфликта и однозначная позиция мира Беларуси. Затронули и внутреннюю повестку страны: конституционная реформа, партийное строительство и второй шанс для тех, кто оступился. Разговор получился откровенным и без купюр – молодые люди услышали ответы даже на самые острые вопросы.
«Хотим пообщаться откровенно». В Пинске прошел «Зачетный разговор» со студентами.
Будущие экономисты, финансисты, музыканты, медики, аграрии, воспитатели – аудитория «Зачетного разговора» в Пинске получилась максимально разноплановой. Каждый получил совет, как ориентироваться в огромном потоке информации, а общение подтвердило, что интерес к правде у молодежи растет.
Андрей Лазуткин, политолог:
Разные возраста, специальности. И у каждого молодого человека в голове есть свои убеждения, устремления, какие-то ценности, цели. Нам очень интересно с ними пообщаться и посмотреть специфику. 100 километров от нас – украинская граница. Темы все интересные, дети ждут каких-то оценок от нас, может быть, каких-то разъяснений.
Валерия Герасимова, учащаяся Пинского государственного колледжа искусств:
«Зачетный разговор» – это отличная возможность задать вопрос и получить ответ от компетентных людей.
Открытый разговор с молодежью пройдет во всех вузах и колледжах. В гости отправятся известные эксперты и политические обозреватели ведущих СМИ страны. Маршрут уже составлен на ближайшие три месяца.
Подписывайтесь на нас в Telegram!