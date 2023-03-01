Безвизовый въезд для поляков будет разрешён во всех пунктах пропуска

Нет закрытым границам. Еще один жест доброй воли делает белорусская сторона в адрес польских граждан. Жители соседнего государства получили больше возможностей, чтобы посетить Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С полуночи для них начнет действовать особый порядок въезда в нашу страну – безвиз будет разрешен во всех пунктах пропуска на границе с ЕС. В сообщении Госпогранкомитета говорится, что решение принято с учетом высокого запроса. Безвизовый режим для поляков был введен с 1 июля 2022 года. С этого момента такой возможностью воспользовались свыше 27 тысяч граждан соседнего государства. Нынешнее нововведение будет действовать по 31 декабря включительно. Ранее граждане Польши могли въехать в Беларусь без визы только на белорусско-польском участке границы.