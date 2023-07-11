Клишевич о Лукашенко: в 1994 году Беларусь попала в надёжные руки государственника до мозга костей

Новости Беларуси. «Отвести страну от пропасти». Ровно 29 лет назад, в июле 1994 года, во втором туре президентских выборов одержал победу Александр Григорьевич Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этого момента началась история суверенной Беларуси, какой мы ее знаем сегодня: по-настоящему независимого государства с самостоятельной внешней и внутренней политикой.

Настоящей сенсацией в декабре 1993-го стало выступление молодого депутата Александра Лукашенко со своим антикоррупционным докладом. Тогда его слушала и смотрела вся страна. Благодаря невероятной харизме и ораторским способностям Лукашенко смог быстро завоевать популярность у народа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И не надо здесь замазывать эти проблемы! Каждый за свое должен ответить.

Будущий белорусский «батька» стал первым Президентом Беларуси 10 июля 1994 года. Эти президентские выборы были реальной политической борьбой. Лукашенко противостояли шесть кандидатов, с одним из них – Кебичем – они вышли во второй тур, где Александр Лукашенко набрал больше 80 % голосов избирателей. Ни правые, ни левые тогда не воспринимали его всерьез. Но ему поверил народ. И Президент его не обманул.