Клишевич о Лукашенко: в 1994 году Беларусь попала в надёжные руки государственника до мозга костей
Новости Беларуси. «Отвести страну от пропасти». Ровно 29 лет назад, в июле 1994 года, во втором туре президентских выборов одержал победу Александр Григорьевич Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этого момента началась история суверенной Беларуси, какой мы ее знаем сегодня: по-настоящему независимого государства с самостоятельной внешней и внутренней политикой.
Настоящей сенсацией в декабре 1993-го стало выступление молодого депутата Александра Лукашенко со своим антикоррупционным докладом. Тогда его слушала и смотрела вся страна. Благодаря невероятной харизме и ораторским способностям Лукашенко смог быстро завоевать популярность у народа.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И не надо здесь замазывать эти проблемы! Каждый за свое должен ответить.
Будущий белорусский «батька» стал первым Президентом Беларуси 10 июля 1994 года. Эти президентские выборы были реальной политической борьбой. Лукашенко противостояли шесть кандидатов, с одним из них – Кебичем – они вышли во второй тур, где Александр Лукашенко набрал больше 80 % голосов избирателей. Ни правые, ни левые тогда не воспринимали его всерьез. Но ему поверил народ. И Президент его не обманул.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Ни для кого не секрет, что наше государство, по сути, в 1991 году свой суверенитет получило случайно. Советский Союз развалился, образовалась суверенная республика. И в 1994 году она попала в надежные руки государственного человека, государственника до мозга костей, который смог на вот этом разрушенном, ослабленном куске бывшего Советского Союза построить действительно суверенное и независимое государство, мнение которого в мире авторитетно. Если брать нашу внутреннюю политику, то сегодня созданы все условия, причем они справедливые, для развития каждого гражданина нашей страны. Это и образование, и наука, и культура, и спорт. И совершенно большое количество других направлений, где человек может себя реализовать без всяких ссылок на его финансовые возможности, родственные связи и так далее. То есть мы сумели построить благодаря политике Президента социально справедливое общество.
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