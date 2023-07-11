Боровик: «Экономика разрушена, сельское хозяйство на лопатках». Какую страну получил Лукашенко в 90-х?

Новости Беларуси. «Отвести страну от пропасти». Ровно 29 лет назад, в июле 1994 года, во втором туре президентских выборов одержал победу Александр Григорьевич Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этого момента началась история суверенной Беларуси, какой мы ее знаем сегодня: по-настоящему независимого государства с самостоятельной внешней и внутренней политикой.

Сегодня мы вспоминаем этот переломный момент в истории нашей страны. И с каждым годом все больше убеждаемся в правильности выбора, который мы повторили не единожды.