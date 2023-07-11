Боровик: «Экономика разрушена, сельское хозяйство на лопатках». Какую страну получил Лукашенко в 90-х?
Новости Беларуси. «Отвести страну от пропасти». Ровно 29 лет назад, в июле 1994 года, во втором туре президентских выборов одержал победу Александр Григорьевич Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этого момента началась история суверенной Беларуси, какой мы ее знаем сегодня: по-настоящему независимого государства с самостоятельной внешней и внутренней политикой.
Сегодня мы вспоминаем этот переломный момент в истории нашей страны. И с каждым годом все больше убеждаемся в правильности выбора, который мы повторили не единожды.
Сергей Шуманский по следам белорусского возрождения.
Это кадры 29-летней давности. Сегодня они поистине исторические. Вот так аплодисментами и цветами в 1994 году земляки провожали Александра Лукашенко в Минск. Провожали уже Президентом.
Эти июльские дни глава государства и сегодня по традиции любит проводить на малой родине. В минувшие выходные в Александрии, вчера, 10 июля, – в Могилеве. Сегодня картинка телекамер здесь, как и по всей стране, радует глаз и вселяет уверенность в завтрашнем дне. Три десятилетия назад все было совсем по-другому.
На заре нашей независимости проблем, мягко говоря, хватало. Пустые полки магазинов, запредельные цены на продукты, нищенские зарплаты, тотальный дефицит, остановившиеся заводы и развалившиеся колхозы. При этом вокруг процветала коррупция и преступность.
Вадим Боровик, политолог:
Вспомните начало 1990-х: экономика разрушена, сельское хозяйство на лопатках, а об правоохранительные органы вытирали ноги криминальные авторитеты, на военных предприятиях, которые производили стратегическую продукцию зарплата 20 долларов, пенсионеры в очереди за продуктами и гиперинфляция – вот такую страну получил Александр Лукашенко. Где в центре столицы за разваливающимся забором стоял недостроенный Дворец Республики, а рядом разваливался Купаловский театр. Вот такая страна.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мне кажется, мы видели только то, что сверху, когда вчера услышали, что сегодня ни копейки денег нет в казне, ни копейки. В бюджет мы получаем 40 % от того, что должны получать. Потом задолженность дикая, Минэнерго особенно.
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