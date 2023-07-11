Аким Апачев: врага нужно убить не из чувства ненависти, а из любви к нашим детям

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим искусство побеждать, а также творчество в военное время. В гостях актер, музыкант и продюсер Сергей Батрак и музыкант, военный корреспондент Аким Апачев.
Аким Апачев, музыкант, военный корреспондент:
11 июля – день памяти Волынской резни. Слушай, ну они же такими всегда были. В 1943-1944 годах просто не было казни, которую бы они не применили к полякам. А помнишь Одессу, когда они выпрыгивали из окон и их прутами сверху. Я тогда думаю: а чего жестокость такая, почему такая бесчеловечность? Да, он твой идеологический враг, да, он уже повержен. Зачем ты вот это делаешь?
Григорий Азаренок, СТВ:
При вашем восстании в Донбассе, например, никакое управление СБУ с людьми не сжигал.
Аким Апачев:
Нет, были штурмы. Я всегда говорил о том, что врага должны убить, но убить не из чувства ненависти. Когда он ранен, лежит, истекает кровью, глупо подходить и колоть ему в глаз, как это неоднократно делали с той стороны. То есть он повержен уже. Их убить нужно не из чувства ненависти к ним, а из чувства любви к нашим детям, потому что если мы их сейчас не уничтожим, то наши дети будут не в самом лучшем мире жить, а то не факт, что этот мир вообще будет. Поэтому уничтожать врага нужно, но методология должна быть, конечно, человечная. Мы должны при этом при всем остаться людьми.
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