Аким Апачев: врага нужно убить не из чувства ненависти, а из любви к нашим детям

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим искусство побеждать, а также творчество в военное время. В гостях актер, музыкант и продюсер Сергей Батрак и музыкант, военный корреспондент Аким Апачев.

Аким Апачев, музыкант, военный корреспондент:

11 июля – день памяти Волынской резни. Слушай, ну они же такими всегда были. В 1943-1944 годах просто не было казни, которую бы они не применили к полякам. А помнишь Одессу, когда они выпрыгивали из окон и их прутами сверху. Я тогда думаю: а чего жестокость такая, почему такая бесчеловечность? Да, он твой идеологический враг, да, он уже повержен. Зачем ты вот это делаешь?