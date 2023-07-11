«Вам надо ордена давать!» Лукашенко побывал в Оршанском районе – какие поручения дал глава государства?
Новости Беларуси. За пятилетку построить технологичные комплексы. На такую работу ориентирует Президент ответственных за АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С рабочей поездкой глава государства побывал в Оршанском районе, в ходе которой посетил агрокомбинат «Юбилейный». Буквально год назад Президент уже приезжал сюда. И остался под приятным впечатлением. «Юбилейный» – образец для остальных. Но так было не всегда. Агрокомбинату понадобился не один год, чтобы выйти на достойный уровень.
Интересный факт: работает «Юбилейный» исключительно на белорусский рынок. Это связано с коротким сроком хранения товаров. Кстати, именно тогда Президент продегустировал нашумевшее сало на горохе. Деликатес понравился. Сегодня же, 11 июля, глава государства ознакомился с работой современного молочно-товарного комплекса.
Алена Сырова продолжит.
В то время как в Вильнюсе начинается саммит НАТО, непоседливые лидеры стран делают странные заявления, в Беларуси все стабильно. Хотя, признаться, некоторые уже стали подозревать, что за делами глобальными, военными и политическими Президент Беларуси едва ли найдет время на такие поездки. Но это был бы не Александр Лукашенко. По прилете – расспрос губернатора, министра и главы хозяйства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вымочки не обработали.
Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:
Обрабатываем, Александр Григорьевич!
– Что вы там обрабатываете? Уборка началась.
– У нас еще не началась, только ячмень убираем, рапс только со следующей недели…
– Понятно, ты не понимаешь, о чем я говорю, а уполномоченный этого не видел.
Александр Фирсин, директор агрокомбината «Юбилейный»:
Такая ситуация, Александр Григорьевич, есть посевы, где посеян клевер. И тогда нет смысла с этой вымочкой заниматься, ибо мы угробим клевер, который подсеяли.
Александр Лукашенко:
Я не думаю, что в 200 вымочках, которые я увидел, у тебя везде клевер подсеян.
Все эти решения принимаются только с одной целью – получить качественный продукт. Молоко, мясо. Для этого важно исключить потери. Удалось ли решить вопрос с гибелью скота?
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
У нас есть динамика, именно уменьшение. Мы очень детально уделяем этому время.
Александр Лукашенко:
То есть он уже ниже нормы, падеж?
– Ну, оно еще плохо, вы же не любите говорить про технологические нормы.
– Причем тут я не люблю?
– Но оно ниже нормы, да.
– Так слушайте, вам надо ордена давать за падеж!
– Гомельской области ордена еще рано давать, Могилевской пока еще рано. То есть есть еще над чем работать, Александр Григорьевич.
«Завтра начинай заливать фундамент и строить, ни у кого не спрашивая». Лукашенко поручил Фирсину расширить ферму.
Ситуация, конечно, неоднозначная. Но здесь главное – посыл, который касается многих сфер: от строительства до здравоохранения. Не должно быть излишней бюрократии. Александр Лукашенко ориентирует на работу, а не имитацию бурной деятельности. Сгладить момент в определенной мере удалось на дегустации продукции местного производства и других, но из Оршанского района. И мясная.
– Это говяжьи рубцы.
– Это рецепт польский национальный.
И молочная. То же мороженное, которое вполне может посостязаться во вкусе детства с занявшим первую строчку брестским пломбиром.
Александр Лукашенко:
Наше детство!
Главная задача, чтобы все это можно было найти на полках в магазинах. Уезжая, глава государства предупредил присутствующих должностных лиц о том, что продолжит инспекцию района и области. В общем, только ими наверняка не ограничивается. Июль – традиционно жаркое время в президентском графике, когда задачи не только ставятся, проверяется их исполнение, но и делаются выводы.
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