«Вам надо ордена давать!» Лукашенко побывал в Оршанском районе – какие поручения дал глава государства?

Новости Беларуси. За пятилетку построить технологичные комплексы. На такую работу ориентирует Президент ответственных за АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С рабочей поездкой глава государства побывал в Оршанском районе, в ходе которой посетил агрокомбинат «Юбилейный». Буквально год назад Президент уже приезжал сюда. И остался под приятным впечатлением. «Юбилейный» – образец для остальных. Но так было не всегда. Агрокомбинату понадобился не один год, чтобы выйти на достойный уровень. Интересный факт: работает «Юбилейный» исключительно на белорусский рынок. Это связано с коротким сроком хранения товаров. Кстати, именно тогда Президент продегустировал нашумевшее ‎сало на горохе‎. Деликатес понравился. Сегодня же, 11 июля, глава государства ознакомился с работой современного молочно-товарного комплекса. Алена Сырова продолжит.

В то время как в Вильнюсе начинается саммит НАТО, непоседливые лидеры стран делают странные заявления, в Беларуси все стабильно. Хотя, признаться, некоторые уже стали подозревать, что за делами глобальными, военными и политическими Президент Беларуси едва ли найдет время на такие поездки. Но это был бы не Александр Лукашенко. По прилете – расспрос губернатора, министра и главы хозяйства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вымочки не обработали. Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

Обрабатываем, Александр Григорьевич!

– Что вы там обрабатываете? Уборка началась.

– У нас еще не началась, только ячмень убираем, рапс только со следующей недели…

– Понятно, ты не понимаешь, о чем я говорю, а уполномоченный этого не видел. Александр Фирсин, директор агрокомбината «Юбилейный»:

Такая ситуация, Александр Григорьевич, есть посевы, где посеян клевер. И тогда нет смысла с этой вымочкой заниматься, ибо мы угробим клевер, который подсеяли.

Александр Лукашенко:

Я не думаю, что в 200 вымочках, которые я увидел, у тебя везде клевер подсеян. Все эти решения принимаются только с одной целью – получить качественный продукт. Молоко, мясо. Для этого важно исключить потери. Удалось ли решить вопрос с гибелью скота?

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

У нас есть динамика, именно уменьшение. Мы очень детально уделяем этому время. Александр Лукашенко:

То есть он уже ниже нормы, падеж?

– Ну, оно еще плохо, вы же не любите говорить про технологические нормы.

– Причем тут я не люблю?

– Но оно ниже нормы, да.

– Так слушайте, вам надо ордена давать за падеж!

– Гомельской области ордена еще рано давать, Могилевской пока еще рано. То есть есть еще над чем работать, Александр Григорьевич.

«Завтра начинай заливать фундамент и строить, ни у кого не спрашивая». Лукашенко поручил Фирсину расширить ферму. Ситуация, конечно, неоднозначная. Но здесь главное – посыл, который касается многих сфер: от строительства до здравоохранения. Не должно быть излишней бюрократии. Александр Лукашенко ориентирует на работу, а не имитацию бурной деятельности. Сгладить момент в определенной мере удалось на дегустации продукции местного производства и других, но из Оршанского района. И мясная.