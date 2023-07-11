Прямой эфир

Клишевич: Президент всегда был на стороне справедливости, мира, а такая позиция вызывает авторитет и уважение

11 июля 2023 20:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Отвести страну от пропасти». Ровно 29 лет назад, в июле 1994 года, во втором туре президентских выборов одержал победу Александр Григорьевич Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этого момента началась история суверенной Беларуси, какой мы ее знаем сегодня: по-настоящему независимого государства с самостоятельной внешней и внутренней политикой.

Клишевич: Президент всегда был на стороне справедливости, мира, а такая позиция вызывает авторитет и уважение-1

Современная Беларусь радикально отличается от той, какой она была на этапе своего становления. Наша молодая суверенная страна, не имея опыта, стала сильным государством и уверенно заявила о себе на мировой арене.

Клишевич: Президент всегда был на стороне справедливости, мира, а такая позиция вызывает авторитет и уважение-4

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы знаем достаточно смелые, жесты Президента, когда НАТОвцы бомбили Югославию, потом, когда события разворачивались, американцы начали уничтожать Ирак и другие государства. Президент всегда был на стороне справедливости, мира и, конечно, это сегодня вызывает авторитет в международном сообществе, уважение нашего главы государства, я уже не говорю про те конфликтные ситуации, которые разворачивались на постсоветском пространстве, где тоже слово Беларуси и нашего Президента звучало и сегодня, и продолжает звучать. Когда такие, к сожалению, жестокие события разворачиваются на южных границах. Президент сторонник того, чтобы это все мирно разрешилось, чтобы человеческие жизни просто так никто не уничтожал, чтобы не тратил их пустые геополитические разборки, всегда можно сесть и договориться. Сегодня, конечно, такая позиция она вызывает авторитет в международном сообществе и в целом к нашему государству.

Читайте также:

Клишевич о Лукашенко: в 1994 году Беларусь попала в надежные руки государственника до мозга костей. 

Боровик: «Экономика разрушена, сельское хозяйство на лопатках». Какую страну получил Лукашенко в 90-х?

Боровик: «Сегодня белорусы могут гордиться своей страной по целому ряду индексов ООН»

# Государственная политика # общество # Сергей Клишевич # Александр Лукашенко # Сергей Шуманский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Витебске стартовали мероприятия «Славянского базара»
11 июля 2023 20:30

В Витебске стартовали мероприятия «Славянского базара»

«Колготки мальчикам». Может ли одежда влиять на самоидентификацию ребёнка?
11 июля 2023 19:54

«Колготки мальчикам». Может ли одежда влиять на самоидентификацию ребёнка?

Боровик: «Экономика разрушена, сельское хозяйство на лопатках». Какую страну получил Лукашенко в 90-х?
11 июля 2023 19:51

Боровик: «Экономика разрушена, сельское хозяйство на лопатках». Какую страну получил Лукашенко в 90-х?