Клишевич: Президент всегда был на стороне справедливости, мира, а такая позиция вызывает авторитет и уважение

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы знаем достаточно смелые, жесты Президента, когда НАТОвцы бомбили Югославию, потом, когда события разворачивались, американцы начали уничтожать Ирак и другие государства. Президент всегда был на стороне справедливости, мира и, конечно, это сегодня вызывает авторитет в международном сообществе, уважение нашего главы государства, я уже не говорю про те конфликтные ситуации, которые разворачивались на постсоветском пространстве, где тоже слово Беларуси и нашего Президента звучало и сегодня, и продолжает звучать. Когда такие, к сожалению, жестокие события разворачиваются на южных границах. Президент сторонник того, чтобы это все мирно разрешилось, чтобы человеческие жизни просто так никто не уничтожал, чтобы не тратил их пустые геополитические разборки, всегда можно сесть и договориться. Сегодня, конечно, такая позиция она вызывает авторитет в международном сообществе и в целом к нашему государству.

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