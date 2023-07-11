Боровик: «Сегодня белорусы могут гордиться своей страной по целому ряду индексов ООН»

Новости Беларуси. «Отвести страну от пропасти». Ровно 29 лет назад, в июле 1994 года, во втором туре президентских выборов одержал победу Александр Григорьевич Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этого момента началась история суверенной Беларуси, какой мы ее знаем сегодня: по-настоящему независимого государства с самостоятельной внешней и внутренней политикой.

Борьба с коррупцией наравне со сдерживанием роста цен и инфляции, а также интеграция с Россией стали основными тезисами предвыборной программы независимого от всех партий и движений депутата Лукашенко. В 1994-м его программа называлась «Отвести народ от пропасти». Сегодня, почти 30 лет спустя, можно смело заявлять: глава государства свои слова сдержал и продолжает сдерживать.

Вадим Боровик, политолог:

Сегодня белорусы могут гордиться своей страной по целому ряду индексов, которые рассчитывает ООН, мы в лидерах и по уровню доступа к медицинским услугам, к образованию. У нас минимальная детская, материнская смертность при родах, минимальный разрыв между слоями общества с высоким доходом и слоями общества, которые не дотягивают до таких высоких доходов. У нас обеспечен принцип социальной справедливости.