Апачев: «Можно и нужно говорить и на русском, и на белорусском, и на украинском языках»

Аким Апачев, музыкант, военный корреспондент:

Да, конечно же. Знаешь, мы с тобой говорим много о культуре. Вот после того, как я написал песню «Пливе кача», очень много прилетает от недалеких людей о том, что вот украинская мова, ее, наверное, лучше запретить. Люди в Беларуси понимают, что запрещать мову нельзя. Это путь в никуда – запрет мовы. Разнообразие культуры – это богатая палитра. И если мы какой-то цвет убираем, то мы себе во вред убираем его. Поэтому мое отношение к украинскому языку понятное, к белорусскому – аналогично. И сейчас я хочу сделать несколько песен народных на белорусском языке, потому что, мне кажется, что именно в Беларуси лежит ключик от сердец украинцев, потому что можно и нужно говорить и на русском, и на белорусском, и на украинском языках с ними. Потому что там есть большое количество людей, которые хотят нас услышать. Мы должны общаться с адекватными, они там есть. Да, они там вынуждены прогнуться, подстроиться под сегодняшнюю повестку, но они есть. Они ждут от нас чего-то здравого. А вот эти улюлюкания и крики, что мы сейчас придем, всех захватим и убьем, неэффективно.

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