Между Москвой и Киевом проходит паритетный обмен пленными

Министерство обороны России сообщило об очередном раунде обмена военнопленными с Украиной. Военнослужащие переданы в равном количестве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Точная цифра не озвучивается.

В настоящее время российские бойцы находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Кроме того, Москва передала Киеву 1200 тел погибших солдат ВСУ в одностороннем порядке. Отметим, что Украина все-таки решила забрать своих погибших, задержав санитарный обмен на пять дней.

Гуманитарная акция предполагает возвращение останков 6 тысяч военнослужащих ВСУ. Напомним, что передачи проходят в соответствии с договоренностями, достигнутыми на переговорах сторон в Стамбуле.