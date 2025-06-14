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Между Москвой и Киевом проходит паритетный обмен пленными

14 июня 2025 13:41
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Министерство обороны России сообщило об очередном раунде обмена военнопленными с Украиной. Военнослужащие переданы в равном количестве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Точная цифра не озвучивается.

Между Москвой и Киевом проходит паритетный обмен пленными-2

В настоящее время российские бойцы находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Кроме того, Москва передала Киеву 1200 тел погибших солдат ВСУ в одностороннем порядке. Отметим, что Украина все-таки решила забрать своих погибших, задержав санитарный обмен на пять дней.

Гуманитарная акция предполагает возвращение останков 6 тысяч военнослужащих ВСУ. Напомним, что передачи проходят в соответствии с договоренностями, достигнутыми на переговорах сторон в Стамбуле. 

# Международная политика # Россия # Украина

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