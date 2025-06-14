Лукашенко в Волковыске поставил задачу масштабировать опыт «Беллакта»

Масштабировать успешный опыт – такую задачу поставил глава государства, посещая волковысский «Беллакт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь производится высокомаржинальная продукция, спрос на которую только растет. Достойный пример для отрасли, который необходимо брать на вооружение и другим, обратил внимание Президент.

Предприятие – единственный производитель сухих молочных продуктов для детского питания в Беларуси и крупнейшее в СНГ. За сутки здесь перерабатывают более 25 тонн смеси и выпускают почти 60 тысяч упаковок. Модернизация позволила нарастить объемы. Но производство готовы увеличить еще – практически вдвое. Это позволит поставлять белорусское детское питание на новые рынки, в частности Азии, Африки и Латинской Америки – всего 15 стран. Для этого планируют построить дополнительный цех. Президент проект одобрил, но подчеркнул: любые инициативы прежде всего должны быть финансово эффективны.