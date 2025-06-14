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Лукашенко в Волковыске поставил задачу масштабировать опыт «Беллакта»

14 июня 2025 13:36
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Масштабировать успешный опыт – такую задачу поставил глава государства, посещая волковысский «Беллакт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь производится высокомаржинальная продукция, спрос на которую только растет. Достойный пример для отрасли, который необходимо брать на вооружение и другим, обратил внимание Президент. 

Лукашенко в Волковыске поставил задачу масштабировать опыт «Беллакта» -2

Предприятие – единственный производитель сухих молочных продуктов для детского питания в Беларуси и крупнейшее в СНГ. За сутки здесь перерабатывают более 25 тонн смеси и выпускают почти 60 тысяч упаковок. Модернизация позволила нарастить объемы. Но производство готовы увеличить еще – практически вдвое. Это позволит поставлять белорусское детское питание на новые рынки, в частности Азии, Африки и Латинской Америки – всего 15 стран. Для этого планируют построить дополнительный цех. Президент проект одобрил, но подчеркнул: любые инициативы прежде всего должны быть финансово эффективны. 

Лукашенко на «Беллакте» ознакомился с производством детского питания. Читайте здесь.

# Александр Лукашенко # Предприятия Беларуси # Рабочая поездка Президента

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