Китай, Беларусь, Россия и Иран – какие общие интересы у этих стран? Мнением поделился Александр Шпаковский

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Хотелось бы поговорить о сегодняшних интересах России и Ирана. Нередко в экспертных комментариях приходилось слышать оговорку, что интересы России и Ирана не во всем совпадают на Ближнем Востоке. Что конкретно они имеют в виду? Можно ли утверждать, что за последний год степень совпадения интересов выросла?