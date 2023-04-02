Китай, Беларусь, Россия и Иран – какие общие интересы у этих стран? Мнением поделился Александр Шпаковский

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Хотелось бы поговорить о сегодняшних интересах России и Ирана. Нередко в экспертных комментариях приходилось слышать оговорку, что интересы России и Ирана не во всем совпадают на Ближнем Востоке. Что конкретно они имеют в виду? Можно ли утверждать, что за последний год степень совпадения интересов выросла?
Александр Шпаковский, политолог:
Ближний Восток пока еще сложно назвать территорией стабильности. Вместе с тем те дипломатические усилия, которые предпринимает КНР, чтобы выступить медиатором в урегулировании противоречий между Ираном и Саудовской Аравией. Они приносят свои плоды. Я бы еще обратил внимание, что Иран активно предлагает своим партнерам на Ближнем Востоке переходить на оплату взаимных торговых операций, в частности за поставляемую нефть, в национальной валюте, в первую очередь в юань. Это тоже имеет определяющее значение для контуров будущего миропорядка. Я бы сказал, что в целом прослеживается определенное взаимодействие в треугольнике «Москва-Пекин-Тегеран». Здесь можно добавить и Минск, потому что обратите внимание на географию визита. Президент Ирана побывал в КНР, затем лидер Республики Беларусь побывал в Китае и Иране. Президент Китая посетил Москву. Речь идет о том, что эти государства на сегодня сближаются, есть и ситуативные совпадения интересов, и стратегические. Я не буду комментировать информацию о поставках беспилотных летательных аппаратов и иных аспектах военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном, но отмечу, что об этом очень много пишет западная пресса. Видимо, они тоже имеют основания об этом писать.
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