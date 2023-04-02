Что происходит между Ближним Востоком и США сейчас и с чего началась история сотрудничества? Рассказал Максим Сучков

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Когда США утратили контроль над динамикой региональной системы международных отношений на Ближнем Востоке?

Максим Сучков, директор Института международных исследований МГИМО (Россия):

Директор ЦРУ Дэвид Петреус, когда он вышел на пенсию, на мой взгляд, сказал интересную фразу. Он сказал, что Ближний Восток – это место, где правила Лас-Вегаса не работают, перефразируя известную поговорку о том, что Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе. То, что происходит на Ближнем Востоке, не остается только на Ближнем Востоке. Это было назидание политическому руководству США (республиканцам и демократам), что события в этом регионе имеют последствия, далеко выходящие за его географические рамки. Поэтому подходить к самому региону надо крайне аккуратно. Когда они утратили рычаги влияния? На мой взгляд, закат американского влияния в регионе начался там же, где и был его рассвет, – в Ираке. Если только в начале 1990-х годов американцы находились на пике своего могущества. Это и начало однополярного момента, пик военного присутствия, почти 800-тысячный контингент коалиционных войск командовал первой войной в Персидском заливе. Вторжение 20 лет назад в Ирак для свержения Саддама Хусейна стало началом конца доминирования, которое к тому моменту сложилось. Но на протяжении того момента, когда американцы стали выстраивать свою внешнюю политику в регионе, у них сложилось пять основных направлений и задач. Первое – это не допустить доминирования в регионе какой-то другой крупной державы, понятно, что в холодную войну прежде всего речь шла о СССР. Второе – обеспечить безопасность энергопоставок из Персидского залива, но в благоприятном для себя ключе. Третье – обеспечить безопасность Израиля. В 1990-е годы к этому добавились проблематика нераспространения оружия массового уничтожения и противодействие терроризму.

Надежда Сасс:

Именно такие горячие точки на Ближнем Востоке. Чрезвычайный риск – это Ливия, Сирия, Ирак – те страны, о которых США в свое время мечтали либо хотя бы заявляли о своих планах навести порядок. В США уже стало традицией ругать Буша-младшего за вторжение в Ирак, причем это делают даже те, кто в 2003 году эту интервенцию целиком поддерживал. Не увеличивают ли значение американцы данного эпизода? Может, за этой риторикой скрыто нежелание признать то, что ценности, навязываемые США, народу и элитам Ближнего Востока просто чужды?