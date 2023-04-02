Что происходит между Ближним Востоком и США сейчас и с чего началась история сотрудничества? Рассказал Максим Сучков
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Когда США утратили контроль над динамикой региональной системы международных отношений на Ближнем Востоке?
Максим Сучков, директор Института международных исследований МГИМО (Россия):
Директор ЦРУ Дэвид Петреус, когда он вышел на пенсию, на мой взгляд, сказал интересную фразу. Он сказал, что Ближний Восток – это место, где правила Лас-Вегаса не работают, перефразируя известную поговорку о том, что Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе. То, что происходит на Ближнем Востоке, не остается только на Ближнем Востоке. Это было назидание политическому руководству США (республиканцам и демократам), что события в этом регионе имеют последствия, далеко выходящие за его географические рамки. Поэтому подходить к самому региону надо крайне аккуратно.
Когда они утратили рычаги влияния? На мой взгляд, закат американского влияния в регионе начался там же, где и был его рассвет, – в Ираке. Если только в начале 1990-х годов американцы находились на пике своего могущества. Это и начало однополярного момента, пик военного присутствия, почти 800-тысячный контингент коалиционных войск командовал первой войной в Персидском заливе. Вторжение 20 лет назад в Ирак для свержения Саддама Хусейна стало началом конца доминирования, которое к тому моменту сложилось. Но на протяжении того момента, когда американцы стали выстраивать свою внешнюю политику в регионе, у них сложилось пять основных направлений и задач. Первое – это не допустить доминирования в регионе какой-то другой крупной державы, понятно, что в холодную войну прежде всего речь шла о СССР. Второе – обеспечить безопасность энергопоставок из Персидского залива, но в благоприятном для себя ключе. Третье – обеспечить безопасность Израиля. В 1990-е годы к этому добавились проблематика нераспространения оружия массового уничтожения и противодействие терроризму.
Надежда Сасс:
Именно такие горячие точки на Ближнем Востоке. Чрезвычайный риск – это Ливия, Сирия, Ирак – те страны, о которых США в свое время мечтали либо хотя бы заявляли о своих планах навести порядок. В США уже стало традицией ругать Буша-младшего за вторжение в Ирак, причем это делают даже те, кто в 2003 году эту интервенцию целиком поддерживал. Не увеличивают ли значение американцы данного эпизода? Может, за этой риторикой скрыто нежелание признать то, что ценности, навязываемые США, народу и элитам Ближнего Востока просто чужды?
Максим Сучков:
Американцы со второй администрации Обамы (может быть, и раньше) находятся в поиске своеобразной формулы достаточного присутствия на Ближнем Востоке, когда их главный стратегический интерес перемещается в Азиатско-Тихоокеанский регион. Главный противник, как они его себе нарисовали, находится там в лице Китая. Организации, которые они создают для его сдерживания, расположены там. Но Ближний Восток – это, с одной стороны, чемодан без ручки, который бросить жалко, а тащить невозможно, с другой стороны, там много активов ценных геополитических и экономических, поддерживать которые тем способом, которым американцы до этого поддерживали, становится все сложнее. Но как найти эту формулу достаточно присутствия, где американцы не будут вкладываться и тратить те ресурсы и внимание, которые они привыкли на этот регион затрачивать, когда их нужно переводить в Азиатско-Тихоокеанский регион, но при этом держать руку на пульсе, держать под контролем ключевые рычаги влияния на регион.
Как это добиться? Мне кажется, пыталась найти это администрация Трампа через «Соглашения Авраама», администрация Байдена ничего своего изобрести не смогла, поэтому сохранила сделку. Такие судорожные попытки сохраняются. Конечно, информационное давление на администрацию растет на фоне того, что делает Китай, что сами делают региональные государства, потому что все больше видят, что полагаться на Америку бессмысленно. Пытаются, с одной стороны, проводить, ориентировать внутренние ресурсы, а с другой стороны, замиряться со своими крупными региональными противниками.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«Звезда Давида никогда не станет звездой на флаге США». Об отношениях Израиля и Америки рассказал Гигин
Китай, Беларусь, Россия и Иран – какие общие интересы у этих стран? Мнением поделился Александр Шпаковский
Что сейчас происходит на Ближнем Востоке и во что это может перерасти? Ответили политологи