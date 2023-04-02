Что сейчас происходит на Ближнем Востоке и во что это может перерасти? Ответили политологи

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Ближний Восток ближе к миру, чем когда-либо, или это затишье?

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук, политолог:

Вопрос, конечно, гипотетический. Ближний Восток находится в синусоиде, где кризисы и открытые столкновения сменяются не затишьем, а компромиссом. И такие периоды были в истории Ближнего Востока. Но сейчас, наверное, мы можем говорить о тектонических изменениях, которые там происходят. Здесь принципиальная позиция Ирана. Это, конечно, сирийская проблема, выход на ее решение. Это амбиции Турции, это изменения политической системы в Израиле, это позиции арабских нефтяных монархий. Все, что происходит там в эти дни, месяцы, приведет к значительным изменениям ситуации не только на Ближнем Востоке, но и повлияет в целом на мировую политическую ситуацию, потому что нефть – кровеносная система современной экономики. Мы видим, там серьезно усиливаются позиции КНР. Эти страны постепенно (те же арабские нефтяные монархии) уходят от своей устойчивой проамериканской ориентации, которая была. А для американцев это принципиально, там находятся их интересы. Они на протяжении многих десятилетий держали руку на пульсе того, что там происходит. Не только руку на пульсе, а они фактически управляли многими процессами, происходившими в этих странах. Мы можем каждый аспект отдельно разбирать: и по вооружению, и по деньгам, по отношениям элит – вплоть до того, куда они отправляют учиться своих детей, тех же наследных принцев, с кем они поддержат отношения. Все это создает долгосрочные треки, которые будут влиять на международную обстановку.