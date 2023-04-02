Грызлов: ядерное оружие на территории Беларуси будет придвинуто к западным границам Союзного государства

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:

То, что много шума – это уже хорошо. Я думаю, наконец-то обращают внимание на то, что должен быть определенный паритет. Если мы говорим о размещении американского ядерного оружия в странах Европы, а это пять стран на сегодня – Италия, Бельгия, Нидерланды, Германия и Турция. Мы должны принимать действия, которые будут повышать безопасность нашего Союзного государства. Россия и Беларусь – это территория Союзного государства, причем она узаконена. В отличие от территорий других стран, на которых США размещает свое ядерное оружие. Это просто их марионетки. У нас это единое пространство. До 1 июля будет подготовлено хранилище для размещения тактического ядерного оружия, на территории Беларуси оно будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря ни на какой шум в Европе и в США (подробности).

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