Азарёнок: «Уже 500 тысяч убитых, и Запад на пару с Зелей никак успокоиться не могут. Когда вы уже нажрётесь кровью, упыри?»

Новости Беларуси. Послание Президента затронуло беглых, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Некоторые представители самозваных кабинетов и управлений, о которых белорусы и знать не знают, возомнили, что слова об обмене были адресованы им. Спешим разочаровать. Беглые – всего лишь товар, который уже поднадоел их хозяевам. И если они примут какие-либо решения, то спрашивать у самозванцев никто ни о чем не будет. Все комментарии экстремистских ресурсов скатились в истерику и вопль, впрочем, это для них уже нормально. Григорий Азаренок продолжит в своей авторской рубрике «Потаенное».

Григорий Азаренок, СТВ:

Последний голос разума. Президент предложил выход. Президент предложил жизнь вместо смерти. Президент предложил мир вместо войны. Президент предложил рождение вместо гибели миллионов. Уже 500 тысяч убитых, и Запад на пару с Зелей никак успокоиться не могут. Когда вы уже нажретесь кровью, упыри? Ну что вам еще надо? Сколько? Сколько трупов? Сколько разрушенных домов? Сколько вдов и сирот? Сколько калек? Нет, они беснуются, они скачут, они поставляют больше оружия, они ведут мир на бойню. Не понимают потаенного. Пробежимся по западным СМИ. Ляхи. «Диктатор утверждал, что в Польше готовят белорусских боевиков, а наша страна хочет вторгнуться в Беларусь».

Это не он утверждал, это телеканал, который находится на содержании польского бюджета, утверждает каждый день, зовет этих боевиков в эфир. Президент процитировал ваших генералов, ваших политиков. Или это Беларусь военный бюджет на десятки процентов поднимает? Или это Беларусь танки закупает? Или Беларуси HIMARS эти ваши поганые десятками везут? Для чего, панове? Пан не ответит, пан лжив и подл. Теперь бандеровцы. Мережко, глава Комитета Верховной рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству: «Каждый тезис Лукашенко является лживым».

И это говорите вы, свинюги? Вы не можете рта раскрыть, не солгав. Или вспомнить обмененных пленных детей на водку? Или как русских в ваших СМИ заставляли есть битое стекло? Или как вырезали кишки детям и обматывались ими для устрашения, а потом, вылезая из БТРов, задушились этими кишками? Или не было всех словоизвержений Подоляки, Ермака, Арестовича? Слово ложь – синоним бандеровца. Не было омбудсменши наркотической Денисовой? И изнасилованных ложечками младенцев? Кто лжет, уроды, кто лжет? И вы еще пасти открываете? Президент сказал: мир скатывается в опаснейшую черту, впереди мировая война с ядерными грибами, если не остановитесь. И все эти дни мы видим, что чаша гнева Господня переполняется. Только нарезка.

Подробности смотрите в видеоматериале. Мир на распутье. Быть третьему тысячелетию или нет? Запад тянет планету в пропасть. Но есть мы. Мы претворяем тьму в свет. Есть наш народ. Есть удерживающий – белорусский лидер. И мы должны не допустить катастрофы.