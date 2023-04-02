Инвестиций в регион стало больше, зарплаты людей растут. Обсудили с Караником ситуацию в Гродненском регионе

Новости Беларуси. Было интересное высказывание главы государства о том, что с ним выходят на связь многие западные политики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. То есть демонстративный разрыв отношений с нашей страной – это игра на публику. Этот тезис подтвердил и губернатор самой западной области Беларуси. С Владимиром Караником мы пообщались в кулуарах о финансовой ситуации в Гродненском регионе, о сотрудничестве с Польшей, закрытии границ и безопасности.

Ольга Коршун, СТВ:

Какие сегодня есть в Гродненской области крупные инвестиционные проекты? Возможно, в разработке. Прямые иностранные инвестиции в регион выросли на 3 %

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Вопрос привлечения инвестиций в основной капитал стоит уже не первый год. Понятно, что санкции. Снижение доступа к кредитным ресурсам. Они негативно сказываются на привлечении инвестиций. Если сравнивать с прошлым годом – нам, к сожалению, в целом не удалось достигнуть уровня 2021 года. Но, что самое интересное, прямые иностранные инвестиции даже в не очень простом 2022 году выросли на 3 %. Причем увеличился объем реинвестирования. То есть это те компании, которые сюда пришли, которые убедились, что здесь можно вести бизнес. И они начали вкладывать деньги в развитие своих производств. Поэтому это был очень хороший такой тренд. И наша была задача не только его сохранить, но и добиться в целом увеличения объема инвестиций в основной капитал. Первые два месяца показывают, что мы идем выше уровня 100 %. То есть есть, по сравнению с прошлым годом, рост. У нас разработан подробно этот «Один район – один проект». Так называемая карта индустриализации, в рамках которой планируется создать более 1 800 рабочих мест. И вот эти проекты все в разной степени готовности. Где-то уже реализация практически, где-то проектирование, где-то согласование. Ольга Коршун:

А контакты с Польшей сохраняются? Мы чувствуем запрос восстановить добрососедские отношения и взаимовыгодное сотрудничество Владимир Караник:

У нас польский бизнес, который представлен в предприятиях. Совместные предприятия, предприятия с польским капиталом – все функционируют. И на сегодня контакты с деловыми кругами, простыми гражданами сохраняются. Безвиз никто не отменял. И мы чувствуем запрос как бизнес сообщества, так и населения восстановить добрососедские отношения и восстановить именно взаимовыгодное сотрудничество. Потому что приносило дивиденды не только нам, но и помогало зарабатывать деньги им. Ольга Коршун:

В вашей области живет большая диаспора поляков. Вы же наверняка общаетесь с этими людьми. Как они настроены по отношению к той политике, которую сегодня по отношению к нам проводит Варшава? Они понимают, что это не мы инициаторы ухудшения ситуации

Владимир Караник:

Начнем с ответа про тех поляков, которые живут в Гродненской области и в республике в целом. А Президент очень четко сказал, что это наши поляки. Как и наши татары, наши русские. Я вам открою страшную тайну – при общении большинство из них не отождествляет себя с политикой польского руководства. Они себя ассоциируют все-таки с политикой белорусского руководства. Они белорусские граждане польской национальности. Понятно, что у них есть родственники, что у них есть бизнес-интересы. Вся эта ситуация им не нравится. Понятно, что они хотели бы вернуться к прежнему режиму поездок, общения и контактов со своими родственниками. Но они прекрасно понимают, что мяч не на нашей стороне и это не мы инициаторы ухудшения ситуации. Ольга Коршун:

Не только экономические сложности доставляет нам вся эта ситуация мировая. Но и вопросы безопасности. И ваша область граничит и с Польшей, и с Литвой. И мы видели все, как сработали наши спецслужбы, когда был ликвидирован тот террорист. А какая сегодня ситуация в сфере безопасности в Гродненской области? «Нам удается в полной мере контролировать ситуацию» Владимир Караник:

Если взять объективные критерии, ухудшения криминогенной обстановки не произошло. Если взять ощущение безопасности со стороны наших граждан – я уверен, что оно осталось таким же. Ощущение безопасности у наших граждан осталось на том же уровне, как это было год, два и три назад. Единственное, что усилий, которые обеспечивают и объективные показатели безопасности, и субъективные ощущения – естественно, стало больше. Это и больше работы спецслужб, и более тщательный контроль за режимными объектами. И более тщательная обработка всей информации, которая попадает по агентурным каналам. Но благодаря налаженному четкому взаимодействию всего силового блока нам удается в полной мере контролировать ситуацию. И на сегодняшний момент понятно, что, с одной стороны, мы не видим никаких особых рисков сейчас, но, с другой стороны, мы понимаем, что нам нельзя расслабляться ни на день, ни на минуту. Ольга Коршун:

Безопасность безопасностью, но экономика превыше всего, как это любит говорить Президент. Это действительно так. И сейчас началась посевная. В Гродненской области она уже тоже началась. Гродненский регион включается одним из первых. Как сегодня проходит вот этот важный этап полевых работ? Хватает ли всего? Удобрений, техники, запчастей? «По итогу 2022 года выросла реальная заработная плата»