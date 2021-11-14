Почему беженцев позвали в Евросоюз, но не пускают и при чём тут Беларусь? Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Безграничная жестокость или демократия по-европейски. Получат ли беженцы шанс на счастливое будущее, которое так рьяно им обещал Евросоюз? Почему в миграционной битве польские соседи забыли о постулатах международного права, о социальных гарантиях и морали? И чем ответит Беларусь на обвинения, очередные санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону колючей проволоки? Об этом и не только эксперты и политологи поговорят на площадке ток-шоу «По существу», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В понедельник, 15 ноября, в 18:30, в эфире телеканала СТВ самая горячая тема, спорные вопросы, аргументы и реальные факты. Не пропустите.