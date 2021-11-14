Прямой эфир

Почему беженцев позвали в Евросоюз, но не пускают и при чём тут Беларусь? Анонс ток-шоу «По существу»

14 ноября 2021 16:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Безграничная жестокость или демократия по-европейски. Получат ли беженцы шанс на счастливое будущее, которое так рьяно им обещал Евросоюз? Почему в миграционной битве польские соседи забыли о постулатах международного права, о социальных гарантиях и морали? И чем ответит Беларусь на обвинения, очередные санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону колючей проволоки? Об этом и не только эксперты и политологи поговорят на площадке ток-шоу «По существу», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

В понедельник, 15 ноября, в 18:30, в эфире телеканала СТВ самая горячая тема, спорные вопросы, аргументы и реальные факты. Не пропустите.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Страна всегда получала выгоду от успешной интеграции мигрантов». Вот что сказала Меркель в 2015 году. А что говорит сейчас?
14 ноября 2021 16:31

«Страна всегда получала выгоду от успешной интеграции мигрантов». Вот что сказала Меркель в 2015 году. А что говорит сейчас?

Психолог о ситуации с беженцами: «Западу они не нужны, а Польше их нахождение на границах пока что довольно выгодно»
14 ноября 2021 16:31

Психолог о ситуации с беженцами: «Западу они не нужны, а Польше их нахождение на границах пока что довольно выгодно»

Макей о действиях польских властей: считаю, что это абсолютно глупый подход, он лишь загоняет ситуацию в тупик
14 ноября 2021 16:31

Макей о действиях польских властей: считаю, что это абсолютно глупый подход, он лишь загоняет ситуацию в тупик