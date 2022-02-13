Казус Чечко – это когда геноцид раскрыт, но никого не интересует. Подробности страшных убийств на польской границе

В одной яме до 70-ти трупов. За 10 дней до 700 убийств. На неделе стали известны новые шокирующие подробности расстрелов беженцев на польской границе. Их озвучил бежавший солдат Эмиль Чечко, который согласен на любые независимые экспертизы, в том числе полиграф, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Международный уголовный суд заявление о геноциде мигрантов принял. Но не затеряется ли оно в гаагских кабинетах? У дела есть очевидный политический контекст. Если информация польского солдата подтвердится, то как это ударит по имиджу всего Европейского союза? По этому поводу много споров в экспертной среде. Среди предложений – инициировать международный трибунал с белорусской стороны. Привлечь Россию, Сирию, Ирак, Иран – страны, откуда, предположительно, были погибшие в Польше беженцы. В таком случае дело не удастся замять, а правду закопать за колючей проволокой. Какие следы преступлений уже не скрыть? Репортаж Сергея Шуманского.

Эта громкая история началась 16 декабря 2021 года. 25-летний польский солдат Эмиль Чечко был задержан белорусскими пограничниками на нашей территории. В тот момент у молодого человека была только одна просьба – политическое убежище в Беларуси. Уже на следующий день он дал свое первое интервью, где в подробностях, с именами и званиями рассказал, как польские солдаты, и он в том числе, убивали беженцев. В Польше сбежавшего в Минск солдата назвали заложником и завели на него уголовное дело, а все командиры Чечко тут же были уволены. Однако сам Эмиль несмотря ни на что продолжал делать громкие заявления. Жуткие подробности геноцида на границе в своей первой пресс-конференции Эмиль Чечко рассказал уже на весь мир.

Эмиль Чечко, польский военнослужащий:

6 июня 2021 года по приказу полковника Матеуша Куявского в два часа ночи я явился в свою воинскую часть, которая размещалась в городе Венгожево. Командир провел с нами краткий инструктаж, во время которого он сказал нам, что мы будем переброшены в приграничную территорию с целью помощи стражи граничной. Нам приказали взять с собой оружие, боеприпасы и также личное снаряжение. Это был обычный приказ командования. О том, что с этого дня ему придется убивать людей, Чечко даже представить не мог. Несколько дней прошли совершенно спокойно. Пограничники были вежливыми и доброжелательными, они вместе ездили по лесам, общались на разные темы, шутили и пили пиво. Но 8 июня один из стражей границы вдруг показал удостоверение сотрудника военной контрразведки. А уже вечером того же дня стало понятно, что солдат привезли на массовые расстрелы. Читайте также: ​Эмиль Чечко: «Я расстреливал группы мигрантов до 20 человек, а потом нам покупали по 6-8 банок пива» Чечко: на польской границе была создана целая «расстрельная команда». Итоги пресс-конференции польского солдата ​Почему на границе застрелился польский солдат? Эмиль Чечко записал видеообращение

Эмиль Чечко:

Вечером 8 июня во время патрулирования приграничной территории мой коллега увидел человека, который передвигался по лесу. Лысый пограничник приказал нам его словить и привести к Land Rover. Оставив свое оружие, свой автомат в автомобиле, я словил этого чужого человека и привел его к внедорожнику. И когда я брал свое оружие на заднем сидении автомобиля, я услышал резкий звук – это был выстрел. Обернувшись на выстрел, я увидел, что лысый со стражи граничной убил задержанного на наших глазах. Увидев наши переглядывания, страж граничный сказал: «Ну что же вы так смотрите? Закопайте его». И показал нам на натуральное углубление на обочине. Так на польской границе появилась настоящая «расстрельная команда». Каждый день солдаты небольшими группами отправлялись на убийства. Оружие и боеприпасы выдавались им непосредственно перед расстрелами. А руководили процессом представители польской контрразведки. Каждый раз все происходило по одному и тому же сценарию. Две группы мигрантов, автоматная очередь и одна большая могила для всех.

Эмиль Чечко:

Возле ямы стоял грузовой автомобиль, и возле него я увидел своих коллег по воинской части. Когда я приблизился к группе людей, спросил у пограничников: «Что мне делать дальше?» Пограничники, сидя на капоте Land Rover и целясь нам в головы, приказали стрелять в людей. После того как мы расстреляли первую группу мигрантов, вторая группа мигрантов была вытянута из грузового автомобиля. После совершения расстрела мы сели в Land Rover и покинули поляну.

После «расстрельной смены» пограничники заставляли солдат вычистить оружие, а затем покупали им алкоголь и отвозили на базу. Эмиль Чечко признается, что за 10 дней такого «сафари» только он один мог расстрелять около 200 человек. Причем среди беженцев были и женщины, и дети. А еще польские пограничники занимались мародерством. По словам Чечко, он видел, как у некоторых расстрелянных из кармана доставали денежные скрутки.