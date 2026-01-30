Овечкин помог. «Вашингтон» обыграл «Детройт» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:3 по буллитам. Об этом пишет РИА Новости.

В составе гостей голами отметились Ник Дауд, Дилан Стром и Деклан Чисхольм, также Дауд забил победный гол. У хозяев отличились Бен Ширреф и Алекс Дебринкат.

Александр Овечкин отыграл 16 минут, отметился результативной передачей и активной игрой. Патрик Кейн из «Детройта» набрал 1375 очков, став самым результативным американцем в истории лиги.

Для «Вашингтона» это всего лишь вторая победа в последних восьми матчах, «Детройт» проиграл в третий раз за четыре игры.

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