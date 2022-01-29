Почему на границе застрелился польский солдат? Эмиль Чечко записал видеообращение

Польское общество имеет право знать правду о ситуации на границе с Беларусью. В интернете в широком доступе появилось видеообращение Эмиля Чечко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Польский военнослужащий, который попросил политического убежища в Беларуси, отреагировал на трагический случай, произошедший 26 января ( подробнее здесь ). Тогда на границе с нашей страной застрелился польский солдат.

Эмиль Чечко убежден, что все произошло из-за того, что перед военными ставятся задачи, которые травмируют психику, а саму правду о действительном положении дел на границе от поляков государственные СМИ тщательно утаивают.

Гражданин Польши добавил: «Я считаю, что польское общество имеет право знать правду о ситуации. И я говорю не только о смерти солдата на границе или о моем бегстве, но и о факте, что на польско-белорусской границе гибли люди».