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Почему на границе застрелился польский солдат? Эмиль Чечко записал видеообращение

29 января 2022 13:33
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Польское общество имеет право знать правду о ситуации на границе с Беларусью. В интернете в широком доступе появилось видеообращение Эмиля Чечко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Польский военнослужащий, который попросил политического убежища в Беларуси, отреагировал на трагический случай, произошедший 26 января (подробнее здесь). Тогда на границе с нашей страной застрелился польский солдат.  

Почему на границе застрелился польский солдат? Эмиль Чечко записал видеообращение-1

Эмиль Чечко убежден, что все произошло из-за того, что перед военными ставятся задачи, которые травмируют психику, а саму правду о действительном положении дел на границе от поляков государственные СМИ тщательно утаивают.

Гражданин Польши добавил: «Я считаю, что польское общество имеет право знать правду о ситуации. И я говорю не только о смерти солдата на границе или о моем бегстве, но и о факте, что на польско-белорусской границе гибли люди».

# Граница # Эмиль Чечко # Фотофакт

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