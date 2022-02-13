Посол Ирана в Беларуси: «Мир не ограничен Америкой и западными странами. Сейчас формируются новые центры»

Новости Беларуси. Как показывает история, курс, нацеленный на независимость, дорогого стоит. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Илона Волынец, СТВ:

Помните вопрос нашего Президента во время ежегодного Послания, адресованного всем белорусам: готовы ли мы платить за суверенитет и независимость? Это оборона и безопасность, собственная финансовая система, развитые и эффективные государственные институты. Да, все это очень дорого, но это и есть условие для сохранения нации, возможность определять свое будущее. Иран на неделе отметил 43-ю годовщину победы Исламской революции. А провозглашает она в первую очередь независимость и отрицание чужого авторитета. Нужно ли говорить о том, как это раздражает отдельных мировых игроков? Не хватит и книги, чтобы описать все ограничения, с которыми сталкиваются иранцы. В торговой и политической изоляции республика живет десятки лет. И это не мешает ее экономике оставаться одной из крупнейших в восточном регионе. Санкциями Минск и Тегеран не удивить. Они только подталкивают развиваться дальше. Наши страны заинтересованы в совместных проектах, в первую очередь в промышленности и сельском хозяйстве. В каких еще сферах есть потенциал для сотрудничества? О современных вызовах, санкционном давлении и пандемии мы поговорили с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в Беларуси Саидом Яри. Илона Волынец, СТВ:

Как вы оцениваете двустороннее сотрудничество Беларуси и Ирана? В каких сферах мы могли бы значительно нарастить потенциал?

Саид Яри, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси:

Дипломатические отношения между Ираном и Беларусью были установлены 29 лет назад. С самого начала двусторонние отношения строились на принципах взаимного уважения и уверенности друг в друге. А сейчас между руководителями наших стран установлены очень хорошие отношения. Последняя встреча наших президентов состоялась в Душанбе, стороны подчеркнули важность развития наших двусторонних отношений. О развитии туризма между Беларусью и Ираном Илона Волынец:

Лидеры наших стран встречались в сентябре прошлого года на полях ШОС. Может, есть уже какая-то дорожная карта? Насколько это придало импульс развитию отношений между двумя странами? Саид Яри:

Да, такая дорожная карта существует. Наши президенты подчеркнули важность и необходимость ее разработки. Этим занимаются министерства иностранных дел наших стран. Особенно в сферах экономики, науки, технологий, в сфере энергетики. Еще одна сфера, которой, как мне кажется, нужно уделить больше внимания, это сфера туризма и в целом установление отношений между народами двух стран. На заседании совместной консульской комиссии, которое состоялось 1 декабря 2021 года, была достигнута договоренность об упрощении визового режима для туристических групп. Один из очень важных шагов в укреплении двустороннего сотрудничества – это организация прямого авиарейса между столицами наших стран. Для этого мы приложили очень много усилий. Я надеюсь, в ближайшем будущем этот прямой рейс будет организован.

Илона Волынец:

Развитие туризма, не только в наших странах, но и во всем мире, несколько замедляется из-за пандемии. Если говорить в общем про борьбу с коронавирусом, насколько правильно выбрала Беларусь путь в борьбе с пандемией? Саид Яри:

Считаю, что в Беларуси организация борьбы с распространением коронавируса организована очень хорошо, как на уровне самих людей, так и на уровне государства. Я замечал, что люди хорошо соблюдают протоколы, и план всеобщей вакцинации выполняется государством очень серьезно, с серьезным подходом. В целом я бы оценил белорусский путь борьбы с пандемией как успешный. Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что иранское государство оказало хоть и небольшую, символическую, но гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом. Эта помощь была оказана, чтобы показать, что у нас дружественные отношения, мы дружественная страна и мы рядом в тяжелую минуту. Хотя нужно отметить, что в Иране пандемия очень широко распространена. «На любую страну, которая захочет быть независимой, сразу налагают санкции»

Илона Волынец:

Наши страны вынуждены жить под санкциями. К чему это приведет и как этому противостоять? Саид Яри:

Мы осуждаем применение санкций и считаем такую политику изначально обреченной на провал. Мы стали намного сильнее. Конечно, мы не отрицаем, что в некоторых случаях, возможно, на людей оказывается определенное давление. Но, с другой стороны, независимость требует определенных расходов. На любую страну, которая захочет быть независимой, сразу налагают санкции. В отношении Беларуси произошло то же самое. Независимая политика белорусского государства привела к тому, что американцы ввели против вашей страны санкции. Я уверен, что белорусские государство и народ с достоинством пройдут через этот сложный период. Мир многополярен. Мир не ограничен Америкой и западными странами. Сейчас формируются новые центры, новые полюса в сфере экономики, даже в военной сфере. Беларусь может развивать отношения со странами Азии, Ближнего Востока, с Россией, с Китаем и таким образом справиться с санкциями. «Мы считаем вопрос с мигрантами вопросом гуманитарным» Илона Волынец:

В прошлом году мы наблюдали, что Беларусь столкнулась с миграционным кризисом. Две позиции6 Беларусь, которая обогрела и накормила мигрантов, и польская сторона, которая применяла спецсредства. Как к этому относятся в вашей стране? Как отнеслись люди в Иране?