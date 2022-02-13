Прямой эфир

Во время Олимпиады прекращались войны. Касается ли этот принцип гибридных противостояний? Анонс ток-шоу «По существу»

13 февраля 2022 16:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Спорт вне политики – так ли это на самом деле? Санкции против МАЗа на «Дакаре», допинговые скандалы на Олимпиаде, соперничество не только спортивное. И, конечно же, неприятные истории с флагами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

На площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят неспортивное поведение политиков. Во время Олимпиады во все времена прекращались войны. Касается ли этот принцип гибридных противостояний? Включайте СТВ 14 февраля в 18:30, будем разбираться вместе в прямом эфире.  

# Международная политика # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков

Другие новости рубрики

Все новости
Посол Ирана в Беларуси: «Мир не ограничен Америкой и западными странами. Сейчас формируются новые центры»
13 февраля 2022 16:30

Посол Ирана в Беларуси: «Мир не ограничен Америкой и западными странами. Сейчас формируются новые центры»

Посадка украинского беспилотника и создание своей ракеты. Дмитрий Пантус о главных достижениях Госкомвоенпрома
13 февраля 2022 16:29

Посадка украинского беспилотника и создание своей ракеты. Дмитрий Пантус о главных достижениях Госкомвоенпрома

О пенсии, дистанционной работе и социальных гарантиях для белорусов. Рассказывает Ирина Костевич
13 февраля 2022 16:29

О пенсии, дистанционной работе и социальных гарантиях для белорусов. Рассказывает Ирина Костевич