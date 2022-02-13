Посадка украинского беспилотника и создание своей ракеты. Дмитрий Пантус о главных достижениях Госкомвоенпрома

Новости Беларуси. По сути, союзные учения – это оценка боеспособности войск Беларуси и России. А еще, говоря простым языком, очень полезная для двух сторон тренировка, когда на практике военнослужащие отрабатывают совместные учебно-боевые задачи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К тому же, белорусские военные получают отличный опыт работы с современными разработками российского военпрома, которых на вооружении у нашей армии пока нет. Что сегодня в тренде на мировом рынке вооружений, хватит ли белорусам оружия на случай «если» и над чем сегодня работает отечественный Госкомвоенпром? Алена Сырова расспросила его главу. Алена Сырова, СТВ:

Начнем с того, какие итоги прошедшего года вы бы назвали самыми выдающимися. Может быть, топ-3 достижений вашего ведомства. Можно будет с уверенностью сказать о создании своей отечественной ракеты

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

Если говорить про топ-разработки, то отмечу такую разработку, как создание собственного БТР V2. Мы уже приступили к этапу испытания опытного образца. Очень много было практических испытаний, в том числе стрельбовых, различного вида вооружений, на которых мы сегодня сосредоточились. Стоит отметить пуски зенитно-ракетного комплекса средней дальности. Было три этапа испытаний, и в первом квартале 2022 года мы вышли уже на завершающий этап испытаний, они будут проведены буквально через неделю, крайние испытания с боевыми стрельбами, после чего можно будет с уверенностью сказать, если у нас все получится, о создании полностью белорусского зенитно-ракетного комплекса, своей отечественной ракеты. Ракета имеет главное значение – это прежде всего экономика, компетенции. Для нас это сегодня топ, то ключевое направление, которому мы уделяем особое внимание. Создание средств поражения – одна из наших ключевых задач. Алена Сырова:

То есть если получится, а, дай бог, получится, то это такая первая ласточка?

Дмитрий Пантус:

Да, по средней дальности это одна из первых ласточек. Это будет достаточно серьезное достижение для оборонного комплекса Республики Беларусь. Мы завершили целый ряд ОКР, которые были направлены на создание различных средств радиолокации, в том числе борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Из серьезных изделий отмечу создание и прохождение испытаний РЛС «Восток-3D». Эта станция очень успешно прошла испытания, сегодня даже уже реализован один экспортный контракт по данному изделию. Работали, конечно же, и в направлении беспилотных летательных аппаратов. Здесь надо отметить, что два беспилотника квадрокоптерного типа, разработки отечественного предприятия, также прошли успешно государственное испытание, и сейчас ведется работа по принятию их на вооружение. Работа по беспилотным летательным аппаратам продолжается, это одно из ключевых направлений, актуальных, которым занимается буквально весь мир. Алена Сырова:

Коль вы заговорили о беспилотниках, то сейчас на слуху ситуация с украинским, который посадили наши военные. Очень многие задают такой обывательский вопрос, мол, он должен был самоликвидироваться. Что с ним не так? Он низкого качества? Ваша профессиональная оценка. «Он предназначен прежде всего для ведения разведки и аэросъемки»

Дмитрий Пантус:

Из тех фото, которые мы видели, это малоразмерный летательный аппарат. Обычно в такие беспилотники система самоликвидации не устанавливается. Он предназначен прежде всего для ведения разведки и аэросъемки. А дополнительные мероприятия, связанные с системой самоликвидации, – это дополнительный вес, что является критическим для таких малоразмерных летательных аппаратов. Я в данном случае сделал бы акцент, как профессионально сработали Вооруженные Силы Республики Беларусь, используя в том числе вооружение, разработки оборонного сектора, и смогли успешно посадить на землю данный летательный аппарат.

«В части противовоздушной обороны два ключевых направления» Алена Сырова:

По поводу противовоздушной обороны. Важнейший компонент обеспечения нашей безопасности. Очень много говорим о том, что и Российская Федерация нам поможет своими комплексами, но вместе с тем, как говорится, на союзника надейся, а сам не плошай. Вы тоже наверняка работаете в этом направлении. Может быть, есть какие-то наработки, которыми можно сейчас поделиться? Дмитрий Пантус:

В целом отмечу, что в части противовоздушной обороны два ключевых направления – это средства поражения и средства радиоэлектронной борьбы, радиотехнической разведки. Если говорить про средства поражения, то буквально недавно была завершена работа по модернизации комплекса ЗРК «Оса». Сегодня он проходит исследовательские испытания в Министерстве обороны, и ему тоже уделяется особое внимание. И, конечно же, это ЗРК средней дальности белорусского производства, свои собственные ракеты. Я думаю, что в 2022 году мы официально этот ОКР в полном объеме завершим и изделия начнут поставляться в установленном порядке в рамках государственной программы вооружения нашим Вооруженным Силам.

Алена Сырова:

Давайте поговорим о стрелковом оружии. Глава государства очень часто в своих выступлениях, особенно с учетом той ситуации, которая складывается сейчас вокруг нашей страны, говорит о том, что при необходимости каждый белорус должен будет взять в руки оружие и пойти защищать свою землю. Как будет развиваться стрелковое оружие? Дмитрий Пантус:

В конце 2021 года мы утвердили план развития по данному направлению до 2028 года не только по новой номенклатуре изделий, которые будут разрабатываться, это и пистолет-пулемет, и отдельные виды просто пистолетов, еще одна снайперская винтовка. Номенклатура достаточно широкая. Но в целом утвердили план развития научно-производственного кластера «Устье» по боеприпасам. Здесь также есть определенные успехи. Продолжается работа по модернизации авиационных управляемых ракет типа Р-27, Р-73. В 2021 году успешно прошли практические испытания на самолетах Вооруженных Сил Республики Беларусь, все цели были поражены. Надо отметить, что эта модернизация проводится не просто каким-то ремонтом, а мы полностью заменяем блоки электронные на собственной электронной компонентной базе, чем улучшаем отдельные ТТХ [тактико-технические характеристики – прим. ред.] данных изделий. Работы здесь будут продолжены. Какие разработки Госкомвоенпром представит в 2022 году и куда экспортируют белорусское оружие?

Дмитрий Пантус:

Разработок, на самом деле, очень много. Мы в среднем ежегодно выполняем порядка 200-210 различных опытно-конструкторских работ по созданию отдельных видов вооружения. В 2022 году мы нацелены в большей степени на завершение тех работ, которые уже ведутся, потому что надо отметить, что создание того или иного вида ВВСТ – это работа не одного месяца, не одного года. Отдельные ОКР ведутся от 2 до 4 лет, поэтому этот процесс достаточно длительный. Из ключевых – это модернизация танка Т-72Б, ведение ОКР БТР V2. На MILEX был представлен уникальный, на мой взгляд, беспилотный летательный аппарат квадрокоптерного типа «Хантер», работа частной компании, которая входит в оборонный сектор экономики, здесь тоже продолжается. Продолжим работу по усовершенствованию и доработке гранатометного комплекса «Сапфир». Огромное количество различных средств связи и автоматизированных систем управления будет в разработке, эта работа ведется на постоянной основе. В целом хочу отметить, что совместные усилия по реализации двух государственных программ по развитию средств связи и ОСУ принесли очень серьезные успехи. Сегодня в плановом порядке самое современное средство связи и ОСУ поставляются нашим Вооруженным Силам.