Польские силовики убили более 240 человек на границе. СК Беларуси инициирует сбор допинформации о жертвах
Новости Беларуси. Следственный комитет Беларуси инициирует сбор дополнительной информации о жертвах польских силовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принципиальная правовая оценка их действиям будет дана в рамках уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества, пропаганде войны и заведомом оставлении в опасности.
К его материалам приобщены показания бежавшего из Польши военнослужащего Эмиля Чечко. С его слов, еще с лета 2021 года вместе с сослуживцами он принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе. Военнослужащие Польши беспощадно расправлялись с беженцами, среди которых были женщины и дети. После жертв закапывали в лесу. Как рассказал Чечко, он также неоднократно являлся свидетелем таких преступлений. Ему известно об убийстве свыше 240 человек, в том числе волонтеров, которые оказывали помощь иностранцам.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Исходя из полученных сведений и для установления объективных доказательств, в Министерство иностранных дел Республики Беларусь направлена просьба об информировании по дипломатическим каналам о произошедшем соответствующие международные структуры, также уполномоченные органы стран Ближнего Востока и Афганистана. Следственный комитет Беларуси инициирует организацию сбора информации и фиксацию фактов исчезновения граждан, следовавших в Западную Европу, в частности в Германию.