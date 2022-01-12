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Польские силовики убили более 240 человек на границе. СК Беларуси инициирует сбор допинформации о жертвах

12 января 2022 13:22
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Новости Беларуси. Следственный комитет Беларуси инициирует сбор дополнительной информации о жертвах польских силовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принципиальная правовая оценка их действиям будет дана в рамках уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества, пропаганде войны и заведомом оставлении в опасности.

Польские силовики убили более 240 человек на границе. СК Беларуси инициирует сбор допинформации о жертвах-1

К его материалам приобщены показания бежавшего из Польши военнослужащего Эмиля Чечко. С его слов, еще с лета 2021 года вместе с сослуживцами он принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе. Военнослужащие Польши беспощадно расправлялись с беженцами, среди которых были женщины и дети. После жертв закапывали в лесу. Как рассказал Чечко, он также неоднократно являлся свидетелем таких преступлений. Ему известно об убийстве свыше 240 человек, в том числе волонтеров, которые оказывали помощь иностранцам.

Польские силовики убили более 240 человек на границе. СК Беларуси инициирует сбор допинформации о жертвах-4

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Исходя из полученных сведений и для установления объективных доказательств, в Министерство иностранных дел Республики Беларусь направлена просьба об информировании по дипломатическим каналам о произошедшем соответствующие международные структуры, также уполномоченные органы стран Ближнего Востока и Афганистана. Следственный комитет Беларуси инициирует организацию сбора информации и фиксацию фактов исчезновения граждан, следовавших в Западную Европу, в частности в Германию.

Польские силовики убили более 240 человек на границе. СК Беларуси инициирует сбор допинформации о жертвах-7

В Следственном комитете работает специальная горячая линия. Здесь принимают сообщения о преступлениях против безопасности человечества.

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# Следственный комитет Беларуси # общество # Сергей Кабакович # Эмиль Чечко # Фотофакт

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