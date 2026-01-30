Шереметьево выиграло аукцион по продаже Домодедово – почти 1 млрд долларов

Аукцион по продаже аэропорта Домодедово выиграла структура Шереметьево – ООО «Перспектива», предложившая 66,1 млрд российских рублей (около 869 449 695 долларов США) при стартовой цене 132,3 млрд. Об этом пишет РИА Новости.

Договор подпишут в течение пяти дней, передача имущества состоится не позже чем через месяц после оплаты. Торги проходили в формате голландского аукциона (на понижение стомости), минимальная цена составила 66,1 млрд.

Активы аэропорта ранее принадлежали холдингу Дмитрия Каменщика, но в 2025 году суд передал их государству. Власти отмечали, что интерес со стороны инвесторов уже есть.

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