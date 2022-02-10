Чечко: на польской границе была создана целая «расстрельная команда». Итоги пресс-конференции польского солдата

Новости Беларуси. Новые подробности политики геноцида в отношении беженцев озвучил бежавший польский солдат Эмиль Чечко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 10 дней могло быть убито около 700 человек. Со слов Чечко, на польской границе была создана целая «расстрельная команда». Солдаты отправлялись на убийства вместе с пограничниками. Боеприпасы выдавались непосредственно перед расстрелами. А руководили ими представители польской контрразведки. Подробности жутких событий в нашем материале.

16 декабря польский солдат Эмиль Чечко был задержан в пограничной полосе и попросил политического убежища в Беларуси. Уже на следующий день он дал свое первое интервью на белорусском телевидении, где рассказал, как польские солдаты, и он в том числе, убивали беженцев. Это заявление МВД Польши тогда назвало «высосанными из пальца историями». Однако Чечко чуть ли не каждый день продолжал делать громкие заявления. Сегодня жуткие подробности геноцида на границе Эмиль Чечко рассказал уже на весь мир.

Эмиль Чечко, польский военнослужащий:

Я здесь, чтобы рассказать об ужасах геноцида на польско-белорусской границе. Несмотря на то что я принимал непосредственное участие в этих событиях, я хотел бы рассказать вам о том, что происходило на границе, что произошло с людьми, которые были убиты. Я считаю, что даже после смерти этим людям необходимо отдать дань памяти, и я хочу рассказать, как и где они были убиты.

По словам Чечко, о том, что ему придется убивать людей, вначале ничего не предвещало. Это были обычные военные сборы. 6 июня его с сослуживцами перебросили в приграничную с Беларусью территорию. Приказали взять оружие, боеприпасы и личное снаряжение. А уже на следующий день выяснилось, что вооруженных солдат привезли на массовые убийства.

Эмиль Чечко:

Вечером 8 июня во время патрулирования приграничной территории мой коллега увидел человека, который передвигался по лесу. Пограничник приказал нам его поймать и привести к внедорожнику Land Rover. Оставив свой автомат в автомобиле, я поймал этого человека и привел к внедорожнику. И когда я брал свое оружие на заднем сидении автомобиля, услышал резкий звук – это был выстрел. Пограничник убил задержанного на наших глазах. После этого он приказал копать яму для убитого.

Так на польской границе была создана целая «расстрельная команда». Каждый день солдаты отправлялись на убийства вместе с пограничниками. Боеприпасы выдавались им непосредственно перед расстрелами. А руководили всем процессом представители польской контрразведки. Эмиль Чечко признается, что лично расстреливал группы беженцев до 20 человек. После убитых закапывали в одну большую яму. А после «расстрельной смены» пограничники покупали солдатам алкоголь. Эмиль Чечко: «Я расстреливал группы мигрантов до 20 человек, а потом нам покупали по 6-8 банок пива». Читать далее

Эмиль Чечко подробно расскажет и покажет на карте места массовых расстрелов и захоронений. Скрыть следы этих жутких преступлений просто невозможно. Именно поэтому границу с польской стороны и перекрыли наглухо, чтобы ни журналисты, ни правозащитники просто физически не смогли туда попасть. Но несмотря ни на что геноцид на границе раскрыт. В ответ польские спецслужбы решили хоть как-то напакостить. Во время пресс-конференции Эмиля Чечко в открытый на весь мир чат якобы от имени белорусского аналитика Алексея Авдонина посыпались гнусные комментарии. Правда, этот фейк был разоблачен в течение пяти минут самим Авдониным – подробности здесь.