Как контролировать поведение ребёнка в интернете и не испортить с ним отношения? Психолог ответила

В Беларуси вступили в силу важные изменения в законе о правах ребенка, касающейся защиты детей от вредного контента в интернете. Теперь родители и государственные органы несут повышенную ответственность за безопасность детей в онлайн-пространстве. Как правильно вводить ограничения, не нарушив доверительные отношения с ребенком? Рассказала гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь, детский психолог Вероника Прищепова. Александр Меженный, ведущий:

Время идет вперед, надо с законами тоже не отставать, поэтому понятное дело, что изменения назревали. Как вы их оцениваете?

Вероника Прищепова, детский психолог:

Вопрос стоял остро уже достаточно давно. Это необходимая мера для полноценного здорового развития настоящего поколения. Поэтому лично я очень рада. Я считаю, что действительно ответственность должна быть и на родителях, и на педагогах, всех работниках сферы образования. И очень хорошо, что это оговорено на законодательном уровне. Александра Каштанова, ведущая:

Какой контент считается вредоносным? Наверняка родители тоже должны понимать, им должны помочь, чтобы они знали, как не навредить ребенку. Полностью изолировать человека от устройства невозможно.

Вероника Прищепова:

Важно, чтобы с ребенком выстраивался диалог, не монолог, что тебе еще рано или это вредно, а была откровенная беседа. Привести конкретные примеры, что именно, какие кейсы по возрасту, чтобы они обязательно соответствовали возрасту. Ведь хватает ситуаций, когда развивается у ребенка зависимость либо дети старшего дошкольного возраста, младшего школьного играют в хоррор-игры, там, где очень большая детализация жестоких сцен, сцен насилия. Хотелось бы, чтобы родители серьезнее относились к выбору контента и контролировали его. Юрий Царев, ведущий:

Я видел массу роликов, где ребенок просто истерит, он разносит мебель, крушит, когда у него забирают телефон. Что делать в критической ситуации, когда он живет 80 % времени в телефоне и когда доверительных отношений нет?