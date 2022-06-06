Выпускают хлеб, который хранится полгода. Чем может похвастаться предприятие «Брестмясомолпром»?

Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Сравнивая с ТИБО, зачем люди обычно идут? Я понимаю, почему прилетают, например, специалисты – заключить контракт и просто посмотреть на какие-то новинки, посмотреть, что у соседа. Какие-то такие штуки. На что идут обычные зрители? Если ТИБО – посмотреть на новинки телефонов, возможно, какого-то программного обеспечения, еще чего-то. Я прекрасно понимаю, зачем идут на «Белагро», зачем к вам придут на «Белагро». Опять вот, новинки, которые мы анонсировали, и вот сейчас. Мы действительно готовы удивлять?
Михаил Серков, генеральный директор концерна «Брестмясомолпром»:
Я скажу честно: самое главное, что мы должны делать для нашего потребителя, – это радовать. А удивлять мы будем наших конкурентов. Поймите, что столько, сколько делают технологи и наше предприятие, да не только нашего концерна, но и других наших коллег, – это просто огромнейшая гамма продукции, о которой невозможно не рассказать и не показать. У нас только тысячи и тысячи видов. И сотни из них будут представлены завтра [7 июня – прим. ред.]. Конечно, люди придут, и ради этих людей будут завтра работать четыре повара, послезавтра – пять поваров, которые отдельно на стенде будут готовить разную продукцию. Человек попробует и поймет, что да, это можно делать дома, да, это нужно покупать. Да, это здоровое питание.
Кирилл Казаков:
Вопрос такой: мы все знаем, что белорусская молочка очень хороша, хорошо ценится в России, она действительно знаменита в Украине, Казахстане, она уезжает в Китай. И кажется, а чем еще можно удивлять? Все удивляются одному: мы вдруг резко начали делать какой-то сыр рокфор, мы начали делать пармезан, мы начали выпускать хамон. Вот мы этим удивляем или мы чем-то своим берем?
Михаил Серков:
И да, и нет. Во-первых, не хамон. Мы делаем кумпяк, чем и гордимся.
Кирилл Казаков:
В общем-то то же самое, только с национальным колоритом.
Михаил Серков:
Нет. Похоже, но не то. Совершенно другая влажность.
Алена Сырова, СТВ:
На «Белагро» будет?
Михаил Серков:
Будет. И сегодня будет.
Кирилл Казаков:
На «Белагро» за кумпяком.
Михаил Серков:
Это раз. Во-вторых, мы делаем продукцию, которую не выпускает никто. Мы делаем продукцию, которую делают многие, но мы делаем это лучше их. Это масса всего молочного, мясного и хлеба. Мы одни из немногих, кто делает хлеб без муки. Семь видов зерна. Это интересно и неплохо. Мы делаем хлеба без консервантов, которые хранятся три месяца, полгода и которые можно спокойно употреблять и после этого. Мы много чего сделали в печенье, много чего сделали в других сладких продуктах. И сейчас одна из основных задач будет – выпустить продукцию без сахара. По молочке мы это сделали, сейчас сделаем по другим.
Игорь Брыло о «Белагро-2022»: эта выставка окажется самой масштабной и по размерам, и по количеству участников. Читайте здесь.