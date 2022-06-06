Выпускают хлеб, который хранится полгода. Чем может похвастаться предприятие «Брестмясомолпром»?

Кирилл Казаков, СТВ: Сравнивая с ТИБО, зачем люди обычно идут? Я понимаю, почему прилетают, например, специалисты – заключить контракт и просто посмотреть на какие-то новинки, посмотреть, что у соседа. Какие-то такие штуки. На что идут обычные зрители? Если ТИБО – посмотреть на новинки телефонов, возможно, какого-то программного обеспечения, еще чего-то. Я прекрасно понимаю, зачем идут на «Белагро», зачем к вам придут на «Белагро». Опять вот, новинки, которые мы анонсировали, и вот сейчас. Мы действительно готовы удивлять?

Михаил Серков, генеральный директор концерна «Брестмясомолпром»:

Я скажу честно: самое главное, что мы должны делать для нашего потребителя, – это радовать. А удивлять мы будем наших конкурентов. Поймите, что столько, сколько делают технологи и наше предприятие, да не только нашего концерна, но и других наших коллег, – это просто огромнейшая гамма продукции, о которой невозможно не рассказать и не показать. У нас только тысячи и тысячи видов. И сотни из них будут представлены завтра [7 июня – прим. ред.]. Конечно, люди придут, и ради этих людей будут завтра работать четыре повара, послезавтра – пять поваров, которые отдельно на стенде будут готовить разную продукцию. Человек попробует и поймет, что да, это можно делать дома, да, это нужно покупать. Да, это здоровое питание.

Кирилл Казаков:

Вопрос такой: мы все знаем, что белорусская молочка очень хороша, хорошо ценится в России, она действительно знаменита в Украине, Казахстане, она уезжает в Китай. И кажется, а чем еще можно удивлять? Все удивляются одному: мы вдруг резко начали делать какой-то сыр рокфор, мы начали делать пармезан, мы начали выпускать хамон. Вот мы этим удивляем или мы чем-то своим берем?

Михаил Серков:

И да, и нет. Во-первых, не хамон. Мы делаем кумпяк, чем и гордимся.

Кирилл Казаков:

В общем-то то же самое, только с национальным колоритом.

Михаил Серков:

Нет. Похоже, но не то. Совершенно другая влажность.