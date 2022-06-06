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Отечественным или заграничным? Каким кормом питаются белорусские животные

06 июня 2022 17:39
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Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу».   

Алена Сырова, СТВ:  
Вы корм для своих животных где покупаете?  

Отечественным или заграничным? Каким кормом питаются белорусские животные-1

Александр Дунькович, генеральный директор ОАО «Беловежский»:  
Мы его практически сами выращиваем. Где-то около 80 % выращиваем сами и 20 % докупаем. И это объемы немаленькие. В этом году мы видим, что погодные условия способствуют развитию нашей растениеводческой продукции. Поэтому надеемся, что в этом году мы сократим разрыв между покупной продукцией и своей.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
То есть замкнутый цикл заключается в том, что вы сами растите скот, сами ему корм, его же гадуеце, забиваете и в колбасу превращаете.  

Алена Сырова:  
Потому что, наверное, только так можно быть уверенным, что корм качественный, да?  

Александр Дунькович:  
Да, мы на 100 % уверены в качестве своей продукции, поэтому для нас это довольно выгодно.  

Кирилл Казаков:  
А у нас кур чем кормят? Белорусским?  

Отечественным или заграничным? Каким кормом питаются белорусские животные-4

Инна Толкачева, директор Солигорской птицефабрики:  
Конечно, белорусским, у нас белорусское зерно. Естественно, белковое мы покупаем за границей. Ледин, метионин сегодня будет у нас производить БНБК, сегодня премиксы тоже у нас БМБК производит, поэтому, конечно, что-то останется, что мы можем экспортировать сегодня из РФ, то есть у нас критических позиций нет.  

Кирилл Казаков:  
То есть зависимости нет от того, что какие-то добавки поставляются из Европы, например, из Америки?  

Инна Толкачева:  
Нет, сегодня критических позиций нет, то есть птицеводство вполне может обходиться в тех условиях, в которых находится страна, и работать стабильно, без сбоев.  

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# Сельское хозяйство # общество # Алена Сырова # Александр Дунькович # Кирилл Казаков # Инна Толкачева # Фотофакт

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