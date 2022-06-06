Отечественным или заграничным? Каким кормом питаются белорусские животные

Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Вы корм для своих животных где покупаете?
Александр Дунькович, генеральный директор ОАО «Беловежский»:
Мы его практически сами выращиваем. Где-то около 80 % выращиваем сами и 20 % докупаем. И это объемы немаленькие. В этом году мы видим, что погодные условия способствуют развитию нашей растениеводческой продукции. Поэтому надеемся, что в этом году мы сократим разрыв между покупной продукцией и своей.
Кирилл Казаков, СТВ:
То есть замкнутый цикл заключается в том, что вы сами растите скот, сами ему корм, его же гадуеце, забиваете и в колбасу превращаете.
Алена Сырова:
Потому что, наверное, только так можно быть уверенным, что корм качественный, да?
Александр Дунькович:
Да, мы на 100 % уверены в качестве своей продукции, поэтому для нас это довольно выгодно.
Кирилл Казаков:
А у нас кур чем кормят? Белорусским?
Инна Толкачева, директор Солигорской птицефабрики:
Конечно, белорусским, у нас белорусское зерно. Естественно, белковое мы покупаем за границей. Ледин, метионин сегодня будет у нас производить БНБК, сегодня премиксы тоже у нас БМБК производит, поэтому, конечно, что-то останется, что мы можем экспортировать сегодня из РФ, то есть у нас критических позиций нет.
Кирилл Казаков:
То есть зависимости нет от того, что какие-то добавки поставляются из Европы, например, из Америки?
Инна Толкачева:
Нет, сегодня критических позиций нет, то есть птицеводство вполне может обходиться в тех условиях, в которых находится страна, и работать стабильно, без сбоев.
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