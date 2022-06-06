Отечественным или заграничным? Каким кормом питаются белорусские животные

Алена Сырова, СТВ: Вы корм для своих животных где покупаете?

Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу « По существу ».

Александр Дунькович, генеральный директор ОАО «Беловежский»:

Мы его практически сами выращиваем. Где-то около 80 % выращиваем сами и 20 % докупаем. И это объемы немаленькие. В этом году мы видим, что погодные условия способствуют развитию нашей растениеводческой продукции. Поэтому надеемся, что в этом году мы сократим разрыв между покупной продукцией и своей.

Кирилл Казаков, СТВ:

То есть замкнутый цикл заключается в том, что вы сами растите скот, сами ему корм, его же гадуеце, забиваете и в колбасу превращаете.

Алена Сырова:

Потому что, наверное, только так можно быть уверенным, что корм качественный, да?

Александр Дунькович:

Да, мы на 100 % уверены в качестве своей продукции, поэтому для нас это довольно выгодно.

Кирилл Казаков:

А у нас кур чем кормят? Белорусским?