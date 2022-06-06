«Совершенно особый вкус и самое высокое качество». Вот почему белорусский картофель самый лучший

Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

В Москве закрыли Макдональдс. Сейчас все очень дружно ищут замену тем продуктам, которые есть. Вадим Леонидович, ваша картошка подходит для Макдональдса?

Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:

Она лучше, чем та, которую нам предлагают в Макдональдсе.

Кирилл Казаков:

А то, что у нас продается в ресторанах Макдональдс, она белорусского производства или закупная?

Вадим Маханько:

Нет, десятилетиями такой продукт картофель фри нам завозили. Примерно 4-4,5 тысячи тонн на несколько миллионов долларов. С этого года, с нового года практически мы запустили производство на металловодческом консервном заводе и теперь мы способны полностью обеспечить себя и частично наших соседей картофелем фри.

Алена Сырова, СТВ:

Вы уже с россиянами провели переговоры по поставкам?