«Совершенно особый вкус и самое высокое качество». Вот почему белорусский картофель самый лучший

Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
В Москве закрыли Макдональдс. Сейчас все очень дружно ищут замену тем продуктам, которые есть. Вадим Леонидович, ваша картошка подходит для Макдональдса?
Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:
Она лучше, чем та, которую нам предлагают в Макдональдсе.
Кирилл Казаков:
А то, что у нас продается в ресторанах Макдональдс, она белорусского производства или закупная?
Вадим Маханько:
Нет, десятилетиями такой продукт картофель фри нам завозили. Примерно 4-4,5 тысячи тонн на несколько миллионов долларов. С этого года, с нового года практически мы запустили производство на металловодческом консервном заводе и теперь мы способны полностью обеспечить себя и частично наших соседей картофелем фри.
Алена Сырова, СТВ:
Вы уже с россиянами провели переговоры по поставкам?
Вадим Маханько:
Уже поставили. И в Россию, и в Казахстан.
Кирилл Казаков:
А в Беларусь, в наши рестораны?
Вадим Маханько:
Уже две торговые сети и одна сеть быстрого питания, известная по всему миру, работает с нашим картофелем.
Кирилл Казаков:
Все говорят, что мы бульбаши, у нас картошка. А когда ты заходишь в Макдональдс, тебе говорят: извините, в Макдональдсе польская. И ты удивляешься, почему польская? Хотя есть такие российские фудблогеры, которые объезжают рестораны. Бывают в Минске и всегда едят и говорят: она все-таки другая. Хотя едят польскую. Чем наша другая? И действительно, кроме картошки какие продукты мы можем предложить рынку?
Вадим Маханько:
На сегодня почему она другая, почему наш картофель другой? Во-первых, он выращен в нашей земле. Во-вторых, мы здесь даже указываем 100 % натуральный продукт. Ни один другой производитель, который поставляет в рестораны быстрого питания картофель, не использует картофель без так называемых добавок. Проще сказать присадок, которые добавляются в бензин, чтобы повысить октановое число для качества, в масла и так далее. Мы же добились благодаря технологии и трудолюбию наших людей того, что это стопроцентный продукт, сделанный только из картофеля. Поэтому у него совершенно особый вкус и самое высокое качество.
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