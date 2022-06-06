Игорь Брыло о «Белагро-2022»: эта выставка окажется самой масштабной и по размерам, и по количеству участников

Кирилл Казаков, СТВ: Мы за эфиром программы начали разговаривать о том, что выставка [речь идет о «Белагро-2022» – прим. ред.], которая начнется официально 7 июня, оказалась, наверное, неожиданно большой. Игорь Вячеславович, действительно ли вы не ожидали такого количества участников этой выставки?

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Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Наверное, да. Каждый год мы добавляли определенное количество, все планомерно было, но вот эта 32-я наша выставка окажется самой масштабной и по размерам, и по количеству, конечно, участников, даже несмотря на некоторые недружественные страны, которые не посчитали нужным к нам приехать.

Алена Сырова, СТВ:

Какое будет количество участников, можете озвучить?

Игорь Брыло:

На сегодня 425 компаний, которые будут выставлены и представлены на нашей выставке.

Алена Сырова:

Мы знаем, что и Польша, и Германия вроде заявлены.

Игорь Брыло:

Да. Конечно, большинство компаний белорусские. Российские компании очень серьезно выставлены. 16 стендов таких губернаторских, скажем так, краевых. Именно со своей продукцией. Что отрадно, и Сахалин, и Хабаровск, и Приморский край.

Алена Сырова:

Наверное, это результат в том числе и встреч, которые глава государства проводит с губернаторами.

Игорь Брыло:

Однозначно. Вы видите, какая активность сейчас губернаторов и российских регионов по встрече с нами. И глава государства, и премьер-министр, как правило, всегда встречаются. Поэтому активность очень серьезная.