Игорь Брыло о «Белагро-2022»: эта выставка окажется самой масштабной и по размерам, и по количеству участников

Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы за эфиром программы начали разговаривать о том, что выставка [речь идет о «Белагро-2022» – прим. ред.], которая начнется официально 7 июня, оказалась, наверное, неожиданно большой. Игорь Вячеславович, действительно ли вы не ожидали такого количества участников этой выставки?
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Наверное, да. Каждый год мы добавляли определенное количество, все планомерно было, но вот эта 32-я наша выставка окажется самой масштабной и по размерам, и по количеству, конечно, участников, даже несмотря на некоторые недружественные страны, которые не посчитали нужным к нам приехать.
Алена Сырова, СТВ:
Какое будет количество участников, можете озвучить?
Игорь Брыло:
На сегодня 425 компаний, которые будут выставлены и представлены на нашей выставке.
Алена Сырова:
Мы знаем, что и Польша, и Германия вроде заявлены.
Игорь Брыло:
Да. Конечно, большинство компаний белорусские. Российские компании очень серьезно выставлены. 16 стендов таких губернаторских, скажем так, краевых. Именно со своей продукцией. Что отрадно, и Сахалин, и Хабаровск, и Приморский край.
Алена Сырова:
Наверное, это результат в том числе и встреч, которые глава государства проводит с губернаторами.
Игорь Брыло:
Однозначно. Вы видите, какая активность сейчас губернаторов и российских регионов по встрече с нами. И глава государства, и премьер-министр, как правило, всегда встречаются. Поэтому активность очень серьезная.
Алена Сырова:
И вы практически всегда присутствуете, потому что очевидно, что сельское хозяйство – это…
Игорь Брыло:
Интересно, да. Промышленность, сельское хозяйство, строительная отрасль. Я хочу сказать, что кроме страновых стендов, которые там будут российские представлены, более 30 еще делегаций прилетит. И уровень разный.
Кирилл Казаков:
То есть те, которые без экспозиций, могут поучаствовать.
Игорь Брыло:
Да. И губернаторы возглавляют, председатели правительств, министры сельского хозяйства, то есть достаточно объемно. Ну а иностранных компаний – будет несколько стендов Китая, Германии, Польши.