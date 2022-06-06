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Игорь Брыло о «Белагро-2022»: эта выставка окажется самой масштабной и по размерам, и по количеству участников

06 июня 2022 16:31
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Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Мы за эфиром программы начали разговаривать о том, что выставка [речь идет о «Белагро-2022» – прим. ред.], которая начнется официально 7 июня, оказалась, наверное, неожиданно большой. Игорь Вячеславович, действительно ли вы не ожидали такого количества участников этой выставки?  

Игорь Брыло о «Белагро-2022»: эта выставка окажется самой масштабной и по размерам, и по количеству участников-1

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:  
Наверное, да. Каждый год мы добавляли определенное количество, все планомерно было, но вот эта 32-я наша выставка окажется самой масштабной и по размерам, и по количеству, конечно, участников, даже несмотря на некоторые недружественные страны, которые не посчитали нужным к нам приехать.  

Алена Сырова, СТВ:  
Какое будет количество участников, можете озвучить?  

Игорь Брыло:  
На сегодня 425 компаний, которые будут выставлены и представлены на нашей выставке.  

Алена Сырова:  
Мы знаем, что и Польша, и Германия вроде заявлены.  

Игорь Брыло:  
Да. Конечно, большинство компаний белорусские. Российские компании очень серьезно выставлены. 16 стендов таких губернаторских, скажем так, краевых. Именно со своей продукцией. Что отрадно, и Сахалин, и Хабаровск, и Приморский край.  

Алена Сырова:  
Наверное, это результат в том числе и встреч, которые глава государства проводит с губернаторами.  

Игорь Брыло:  
Однозначно. Вы видите, какая активность сейчас губернаторов и российских регионов по встрече с нами. И глава государства, и премьер-министр, как правило, всегда встречаются. Поэтому активность очень серьезная.  

Игорь Брыло о «Белагро-2022»: эта выставка окажется самой масштабной и по размерам, и по количеству участников-4

Алена Сырова:  
И вы практически всегда присутствуете, потому что очевидно, что сельское хозяйство – это…  

Игорь Брыло:  
Интересно, да. Промышленность, сельское хозяйство, строительная отрасль. Я хочу сказать, что кроме страновых стендов, которые там будут российские представлены, более 30 еще делегаций прилетит. И уровень разный.  

Кирилл Казаков:  
То есть те, которые без экспозиций, могут поучаствовать.  

Игорь Брыло:  
Да. И губернаторы возглавляют, председатели правительств, министры сельского хозяйства, то есть достаточно объемно. Ну а иностранных компаний – будет несколько стендов Китая, Германии, Польши.  

# Выставка # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Фотофакт

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