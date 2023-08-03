Казаков: «Польша ведёт себя, как истеричная женщина, которой свойственна манипулятивность чужим сознанием»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим оружие СМИ, журналистику, болевые приемы для наших недругов. В гостях заместитель генерального директора Агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер» Кирилл Казаков и председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов.
Кирилл Казаков, заместитель генерального директора Агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:
Польша ведет себя, как истеричная женщина, которой свойственна манипулятивность чужим сознанием. Она пытается тобой манипулировать, тебя провоцировать, чтобы ты сделал какой-то шаг. Президент про русских говорит: когда медведей в угол загонишь, они могут и лапой садануть. Может, мы не медведи, а зубры, но копыта у нас тоже тяжелые. И этими своими истеричными криками поляки нас не напугают. Просто у них выборы на носу, и не все поляки оказались такими дураками, как думают Дуда и Моравецкий. Они вдруг резко начали думать: может, белорусы не враги, может, на границе действительно людей убивают, может быть, не все так просто с забором, который построили, может, не потому у нас цены растут, что Путин и Лукашенко виноваты.
Григорий Азаренок, СТВ:
А у Батьки дешевые соль, гречка, крупа.
Кирилл Казаков:
И оказывается, что без визы можно приехать. Когда приезжаешь в Брест, смотришь и думаешь: только вывески на кириллицу поменялись, а, в принципе, жить можно и даже дешево.
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