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Казаков: «Польша ведёт себя, как истеричная женщина, которой свойственна манипулятивность чужим сознанием»

03 августа 2023 19:25
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим оружие СМИ, журналистику, болевые приемы для наших недругов. В гостях заместитель генерального директора Агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер» Кирилл Казаков и председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов.

Казаков: «Польша ведёт себя, как истеричная женщина, которой свойственна манипулятивность чужим сознанием»-1

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора Агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:
Польша ведет себя, как истеричная женщина, которой свойственна манипулятивность чужим сознанием. Она пытается тобой манипулировать, тебя провоцировать, чтобы ты сделал какой-то шаг. Президент про русских говорит: когда медведей в угол загонишь, они могут и лапой садануть. Может, мы не медведи, а зубры, но копыта у нас тоже тяжелые. И этими своими истеричными криками поляки нас не напугают. Просто у них выборы на носу, и не все поляки оказались такими дураками, как думают Дуда и Моравецкий. Они вдруг резко начали думать: может, белорусы не враги, может, на границе действительно людей убивают, может быть, не все так просто с забором, который построили, может, не потому у нас цены растут, что Путин и Лукашенко виноваты.

Григорий Азаренок, СТВ:
А у Батьки дешевые соль, гречка, крупа.

Кирилл Казаков:
И оказывается, что без визы можно приехать. Когда приезжаешь в Брест, смотришь и думаешь: только вывески на кириллицу поменялись, а, в принципе, жить можно и даже дешево.

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# Международная политика # общество # Кирилл Казаков # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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