Это всё в одном: профессия, коллектив и первый заработок – Александр Лукьянов о студотрядах

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим ситуацию вокруг ликвидации последствий урагана в Беларуси. В эфире первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.

Григорий Азаренок, СТВ:

Трудовые отряды, трудовые семестры. Александр Сергеевич, ну это в разгаре уже все это дело. Оно всегда традиционно с конца мая начинается. Вот сейчас и педагогические отряды, то есть летние лагеря, и работают, значит, студенты вожатыми. Сейчас самый разгар этого дела. Ну и много всего еще. Какие вот отзывы на данный момент? Как проходит все? Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Я хочу сказать, что вот такие направления, в особенности зарубежье, пусть это и ближнее зарубежья – Российской Федерации, они всегда востребованы. Ну и наши внутренние республиканские трудовые проекты продолжают открывать новые таланты среди бойцов студотрядов. Хочу сказать, что наши традиционные проекты, как «Тракторостроитель», проекты, как наша Всебелорусская молодежная стройка, «Память поколений», патриотический центр, который строится и в Брестской крепости, и, конечно, наша крупнейшая стройка, которая развернута здесь, в городе-герое Минске, Музей национальной истории, Парк народного единства. Это возможность еще ребят себя проявить. Вот вы сейчас показали фрагменты кадров с железнодорожного вокзала города Гомеля, и хочу сказать, что с Белорусской железной дорогой у нас тоже в начале года была договоренность. Более 350 молодых людей сегодня заступили в качестве проводников, причем на такие интересные направления, как Адлер, Санкт-Петербург, Ленинградская область, внутренние.

Посмотрите на счастливые лица молодых людей, которые едут работать. Понятно, тут моя коллега, руководитель Гомельского областного комитета, говорит о романтике, это тоже правильно. Потому что в этом возрастном этапе, как глава государства отмечает, успевайте все делать вовремя, и это ощущение надо испытать. Помимо самой реализации, заработать первый рубль, первую заработную плату, действительно заработанную, обрести новых друзей, знакомства. Мы на прошлой неделе, следуя традициям, отметили комсомольскую свадьбу. На «Славянском базаре» у нас состоялось бракосочетание. И в этом, понимаете, это же основа ячейки общества. Григорий Азаренок:

Вообще, хорошо бы, чтобы все свадьбы были комсомольские. Вот сегодня Владимир Владимирович Путин выступал перед трудовым коллективом и сказал, вот барышни наши вот в 29 первого заводят, так уже после первого им дальше ни сил, ни желания нет, поэтому все свадьбы должны быть комсомольские. 20-23, 24 – уже поздно, 25 – уже совсем.