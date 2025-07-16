Лукьянов о «Детях Содружества»: наведение мостов между молодёжью – залог будущего

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим ситуацию вокруг ликвидации последствий урагана в Беларуси. В эфире первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

«Дети Содружества» – это важнейшая инициатива, и, как отметила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, уважаемая Наталья Ивановна Кочанова, прежде всего поблагодарив и коллег из Совета Федерации, и киргизских коллег за инициативу проведения форума, хочу отметить: впервые Республика Беларусь приняла столь масштабную детскую площадку, форум, который собрал 80 ребят из ряда государств СНГ, прежде всего это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. И не только в нашем Национальном детском оздоровительном центре в «Зубренке», благодаря поддержке Министерства образования, руководства Министерства, но ребята посетили еще и наш Национальный детский технопарк. Ребята также познакомились с нашими площадками общественных организаций. Каждый из дней был посвящен дню какого-либо из сенаторов Совета Республики, а также определенной тематики.

И спортивный мой коллега Дмитрий Басков проводил вместе со своими коллегами, руководителями федерации, нашими олимпийскими чемпионами. И, соответственно, руководство ряда министерств, лично министр образования, здравоохранения, ряда министерств приехали, пообщались с ребятами, как подчеркнула уважаемая Наталья Ивановна, оперируя тезисом главы государства о том, что действительно Беларусь – это островок мира и безопасности, и, познакомившись с этим островом через конкретных людей, через конкретные встречи, ребята посетили еще места исторической памяти, это мемориал «Хатынь», музей истории Великой Отечественной войны, посетили Центр безопасности жизнедеятельности. Так, очень остро на сегодняшний день эта тема. Ну и что самое интересное, в повестке дней «Детей Содружества» каждый день ребята презентовали свои страны. Вы представляете, молодые люди, приезжая, знакомясь впервые с Беларусью, имели уникальную возможность и подружиться, и рассказать про свое государство. Ребята не хотели уезжать. Знаем даже, там и причины, и поводы были. Откладывали, потому что это все-таки одна большая семья, и до последнего действительно особо трепетным было завершение. В зале Совета Республики прошло финальное мероприятие. Встреча с Натальей Ивановной. Она всегда интересуется, как прошло мероприятие, понимая, что это важно у детей. По сути дела, у этих представителей стран СНГ благодаря этому форуму сложилось впечатление о нашей стране. Они видели, какие условия руководством государства созданы. Они увидели наших ребят, лучших из лучших. Огромную работу провели и выжатые. Руководство Национального детского оздоровительного центра «Зубренок».