Три белоруски попали в основную сетку Открытого чемпионата США по теннису

Организаторы заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема – Открытого чемпионата США по теннису – представили заявочные списки. В основную сетку напрямую попали три белоруски, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Саснович. Третьей ракетке страны впервые за долгое время не придется проходить процедуру отбора. Однако невысокий стартовый рейтинг предполагает не самую удобную соперницу в первом круге. Это относится и к Виктории Азаренко. Она продолжает опускаться в мировой классификации. Некогда сильнейшая теннисистка планеты сейчас 91-я. Арина Соболенко прогнозируемо возглавит посев. Турнир начнется 24 августа.