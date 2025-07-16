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Три белоруски попали в основную сетку Открытого чемпионата США по теннису

16 июля 2025 17:52
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Организаторы заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема – Открытого чемпионата США по теннису – представили заявочные списки. В основную сетку напрямую попали три белоруски, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Саснович. Третьей ракетке страны впервые за долгое время не придется проходить процедуру отбора. Однако невысокий стартовый рейтинг предполагает не самую удобную соперницу в первом круге. Это относится и к Виктории Азаренко. Она продолжает опускаться в мировой классификации. Некогда сильнейшая теннисистка планеты сейчас 91-я. Арина Соболенко прогнозируемо возглавит посев. Турнир начнется 24 августа.

# Теннис

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