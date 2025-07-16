11 наград завоевали белорусы на минском этапе Кубка Дружбы по современному пятиборью

В заключительный день международного турнира по современному пятиборью Кубок Дружбы, который принимал Минск, белорусы добавили в копилку семь наград, четыре из них высшей пробы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У девушек вне конкуренции оказалась Янина Телепнева, воспитанница нашей школы. Она стартовала второй, но смогла догнать конкурентку из России и опередить ее. Даже несмотря на сильный дождь, который обрушился в середине дистанции. Финиш получился ярким и запоминающимся. Янина Телепнева, победительница турнира:

Я свою победу посвящаю своей любимой стране Беларуси. Это такая гордость, прибегать со своим флагом, стоять на пьедестале, слушать свой гимн. Это очень большая для меня честь.

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:

Очень достойно наши ребята выступили. Конкуренция была очень достойная. Особенно приятно, что после не совсем успешного выступления на первенстве Европы до 17 и 19 лет наши ребята смогли реабилитироваться и показать очень высокий уровень спортивных результатов.