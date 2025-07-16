Лукьянов описал образ белорусского патриота на примере ликвидации последствий непогоды

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Я вам скажу, вот этот тест для любой общественной организации, для тех и общественно-политических сил, которые понимают, что сейчас как никогда надо быть вместе и помочь. Такая, к сожалению, трагедия может случиться в каждой области, в каждом районе. А как показывает частота климатических изменений, к сожалению, наши территории будут с этим сталкиваться. И здесь отточенность и готовность всех пройти на помощь будет играть решающую роль. В первые же часы был развернут не просто штаб, куда входил и наш руководитель областного комитета БРСМ Александр Саксонов, но и также волонтеры, заработала горячая линия, куда поступило за 3 дня практически 93 звонка. Разные обращения, но в основном касались разбора завалов, растаскивания ветвей, распилки деревьев.

Одно из обращений приведу в пример: Короткевич Евгения Александровна, 52-го года рождения, жительница города Могилева, обратилась к ребятам. Инвалид 2-й группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, обратилась в городской комитет БРСМ для помощи в ликвидации завала внутри дворовой территории, что потом привело еще к повторному обрушению некоторых прилегающих конструкций к дому. Ребята выехали, оперативно помогли, понимая, что сейчас все дежурные службы сконцентрированы на восстановлении критически важной инфраструктуры, здесь надо помочь и подставить плечо. И мы благодарим руководство города, МЧС области за то, что молодежи сегодня доверяют эти ответственные участки. И как вы правильно подчеркнули, слушайте, если молодой, здоровый, понимающий, что надо помочь, конечно, надо выезжать и помогать.