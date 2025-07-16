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Лукьянов – молодёжи: родство с братскими народами – ценность, которую нужно беречь

16 июля 2025 19:42
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим ситуацию вокруг ликвидации последствий урагана в Беларуси. В эфире первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.

Лукьянов – молодёжи: родство с братскими народами – ценность, которую нужно беречь-2

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ: 
Очень важно, чтобы наша белорусская молодежь понимала, что в сегодняшнем конкурентном мире надо постоянно развиваться, чтобы с братскими странами, с соседями мы действительно были в прямом смысле на одной волне, понимали, что вот наш этот опыт дружбы, наше историческое, генетическое родство между нашими народами – это ценнейшая, важнейшая ценность для наших народов, которую надо сберечь и эту коммуникацию сохранить и сберечь.

# Молодежь Беларуси # Александр Лукьянов

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