Лукьянов – молодёжи: родство с братскими народами – ценность, которую нужно беречь

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Очень важно, чтобы наша белорусская молодежь понимала, что в сегодняшнем конкурентном мире надо постоянно развиваться, чтобы с братскими странами, с соседями мы действительно были в прямом смысле на одной волне, понимали, что вот наш этот опыт дружбы, наше историческое, генетическое родство между нашими народами – это ценнейшая, важнейшая ценность для наших народов, которую надо сберечь и эту коммуникацию сохранить и сберечь.